Il nuovo album di Alessandra Amoroso ha un nome e una data, e anche un singolo di anticipazione. La cantante salentina lo ha annunciato nell’ultima ora sui social, facendo esplodere i fan.

Il nuovo album di Alessandra Amoroso

Tutto Accade uscirà il 22 ottobre in diversi formati. L’album sarà disponibile in formato vinile in 4 colori diversi, ma anche in formato CD che includerà un box esclusivo con un poster e una foto autografata. Ancora, il nuovo album di Alessandra Amoroso si potrà acquistare anche in formato CD con box e poster, senza la foto autografata. Il disco è già disponibile in pre-order.

Tutto Accade è il settimo album in studio della cantante di Galatina, a 4 anni di distanza da 10 (2018) e già anticipato dai singoli Piuma e Sorriso Grande. La presentazione del disco culminerà con la data programmata allo Stadio Meazza di San Siro (Milano) del 13 luglio 2022 per un concerto chiamato Tutto Accade A San Siro.

Tutte Le Volte

Il nuovo album di Alessandra Amoroso sarà anticipato dal singolo Tutte Le Volte, che sarà disponibile a partire dalla mezzanotte di venerdì 3 settembre.

Per questo nuovo disco la cantante salentina aveva già anticipato che si tratterà di un’esperienza nuova, nella quale ha avuto la possibilità di gestire personalmente il lavoro. “Ci sarò solamente io e sperimenterò un bel po’”. Tra i collaboratori, secondo le indiscrezioni, potremmo trovare Dardust, Federica Abbate, Katoo e Davide Petrella.

La tracklist del nuovo album di Alessandra Amoroso non è ancora stata resa nota, ma potrebbero arrivare aggiornamenti nei prossimi giorni. I fan, infatti, sono curiosi di sapere se Tutto Accade avrà degli ospiti e si vociferava circa una partecipazione di Giordana Angi. Con questo album e l’appuntamento a San Siro, Alessandra Amoroso è la seconda voce femminile ad approdare alla location esclusiva milanese, che per il momento è stata toccata solamente da Laura Pausini.