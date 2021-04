“Amo la luce ma ho imparato che esiste anche il buio”, scrive Alessandra Amoroso su Sorriso Grande nel condividere le sue emozioni sui social.

Da oggi è disponibile Sorriso Grande di Alessandra Amoroso, che fa seguito al primo inedito – pubblicato ieri – Piuma. I due brani sono stati presentati dalla cantante salentina in uno speciale evento che si è tenuto nella serata di ieri all’estero del Palazzo dello Sport di Roma, dedicato ai lavoratori dello spettacolo e fruibile dai fan da casa, in streaming.



“Vivo di musica ma ascolto anche il silenzio”, le parole di Alessandra Amoroso sui social nel condividere la copertina di Sorriso Grande, nella quale domina l’allegria del colore arancione. “Ho imparato a non combattere tristezze, buio e paure ma ad accettarli ed attraversarli”, prosegue l’artista che descrive Sorriso Grande come una canzone di consapevolezze e speranze, dopo il buio vissuto durante i lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19.

Sorriso Grande di Alessandra Amoroso è la reazione alle difficoltà e uno sguardo ottimista sul futuro

“Sorriso Grande per me è una canzone di consapevolezze e speranza e mi auguro che da questo momento lo possa essere per tutti quelli che avranno voglia di ascoltarla. Dopo la notte c’è un sorriso grande”, racconta.

Sorriso Grande sarà in rotazione radiofonica da domani, venerdì 9 aprile, ed è stato scritto da Davide Petrella con la produzione di Dardust.

Testo Sorriso Grande di Alessandra Amoroso

Stare lontano non è facile

però è più facile di allontanarsi

sulle finestre ci lanciamo i sassi

come bambini che han bisogno di chiamarsi

e allora sì, io non ho smesso mai di ridere

perché non voglio abbandonarmi

anche se il vento soffia forte sulla faccia

io tengo sempre un sogno nella tasca

guardo la strada che portava da te

finiva dentro ai tuoi occhi

certe cose rimangono

un altro viaggio un’altra stanza di hotel

lo sto imparando da me

che questa vita qui è un attimo

E in un attimo è sparita

tutta la paura, tutta la fatica

mi sento innamorata di questa vita

e resto in strada a cantare

mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

non voglio altro che un sorriso grande

anche se piangerai lo sai che

dopo la notte c’è un sorriso grande



E allora sì

io non mi stanco mai di ridere

anche se non lo fanno gli altri

che se l’amore è un grande e misterioso abbraccio

mi tengo stretta tutto il mio entusiasmo

prendo la strada che portava da te

finisce dentro ai tuoi occhi

certe cose rimangono

un altro viaggio un’altra stanza di hotel

lo sto imparando da me

che questa vita poi è un attimo

E in un attimo è sparita

tutta la paura, tutta la fatica

mi sento innamorata di questa vita

e resto in strada a cantare

mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

non voglio altro che un sorriso grande

anche se piangerai lo sai che

dopo la notte c’è un sorriso



Fuori c’è il sole

oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore,

me lo ripeto da un po’

fuori c’è il sole

oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore

me lo ripeto da un po’

E in un attimo è sparita

tutta la paura, tutta la fatica

mi sento innamorata di questa vita

e resto in strada a cantare

mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

non voglio altro che un sorriso grande

anche se piangerai lo sai che

dopo la notte c’è un sorriso grande