La madrina dell’edizione in corso della Mostra del Cinema di Venezia poteva essere la Lila de L’Amica Geniale. O almeno ci ha provato. Serena Rossi, che ha appena inaugurato la 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in Laguna, ha fatto un provino per il ruolo di Raffaella “Lila” Cerullo, presumibilmente per interpretarla da adulta nella terza stagione attualmente in produzione, ma non è stata scelta.

D’altronde la Lila de L’Amica Geniale, com’è noto, sarà ancora Gaia Girace, che l’ha già interpretata nelle prime due stagioni, così come è stata confermata per la terza stagione anche Margherita Mazzucco nei panni di Elena Greco, Lenù. Una scelta creativa che i produttori hanno giustificato con la volontà di non stravolgere la serie con un radicale cambio di cast, visto che il gruppo di giovani attori protagonisti ha funzionato alla perfezione nei primi due capitoli.

Eppure Serena Rossi ha provato a diventare la Lila de L’Amica Geniale, come ha dichiarato in un’intervista al settimanale Grazia in occasione del suo debutto da madrina della Mostra di Venezia. Evidentemente, in una prima fase, sono state provinate alcune potenziali interpreti di Lila e Lenù da adulte, ma poi la scelta è ricaduta sulle giovanissime protagoniste della prima e seconda stagione, che saranno invecchiate per rendere i loro personaggi verosimilmente più adulti.

Serena Rossi ha raccontato come quello per Lila de L’Amica Geniale sia un provino che rimpiange di aver preparato troppo in fretta, a causa dell’impegno sul set di Mina Settembre. Poco male, visto che anche la serie tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni è stata un enorme successo di Rai1 della passata stagione, anche se certo non avrà mai il plauso della critica e la risonanza internazionale de L’Amica Geniale.

Un provino che non ho superato? È successo con L’Amica Geniale: mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte.

Il ruolo di Lila de L’Amica Geniale resta appannaggio di Gaia Girace, attualmente impegnata nelle riprese in diverse città d’Italia. La nuova stagione è attesa su Rai1 nel 2022.