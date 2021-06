Con la presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022, la tv pubblica ha ufficializzato l’offerta delle serie e fiction che arriveranno nella prossima stagione televisiva. La maggior parte dei titoli più attesi, da Doc a L’Amica Geniale, non torneranno in onda prima del 2022, causa anche i rallentamenti nella produzione dovuti alla pandemia. Ma la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ci tiene a precisare che la macchina dei contenuti non si è mai fermata e che ci saranno anche molti debutti assoluti nella nuova stagione alle porte.

Ecco una carrellata di serie e fiction annunciate alla presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022, con un video che mostra alcune immagini inedite dei contenuti in arrivo.

Doc 2

La seconda stagione del fenomeno record di ascolti Doc, il medical drama con protagonista Luca Argentero, debutterà nel 2022: le riprese sono appena iniziate per i nuovi episodi di questo format che Maria Pia Ammirati ha definito “un grande successo internazionale” (di recente la serie ha debuttato con ottimi ascolti in Spagna).

L’Amica Geniale 3

Sempre nel 2022 è attesa L’Amica Geniale 3, la stagione tratta dal romanzo di Elena Ferrante Storia di Chi Fugge e di Chi Resta: si tratta della prima stagione diretta da Daniele Luchetti, dopo che Saverio Costanzo ha lasciato la regia restando però come produttore esecutivo.

Don Matteo 13

Un format irrinunciabile per il palinsesto Rai 2021/2022 è Don Matteo, che torna con una stagione 13 completamente rinnovata nel cast: stando alle ultime anticipazioni, infatti, il nuovo protagonista sarà Raoul Bova, che sostituisce il veterano Terence Hill.

Mina Settembre

Campionessa di ascolti nella stagione appena conclusa, la Mina Settembre di Serena Rossi torna su Rai1 nella seconda parte del palinsesto Rai 2021/2022 con nuove storie di umanità e solidarietà tratte dai racconti dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni.

Makari 2

Dopo il successo della prima stagione della fiction con Claudio Gioè, arriva anche la seconda nel palinsesto Rai 2021/2022.

I Bastardi di Pizzofalcone

Tornano anche i Bastardi di Pizzofalcone nel palinsesto Rai 2021/2022, con l’attesissima terza stagione: la squadra guidata da Alessandro Gassmann porterà in scena nuovi casi tratti dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Imma Tataranni 2

Vanessa Scalera torna nei panni del sostituto procuratore Imma Tataranni, con otto nuove serate e casi tratti dai romanzi di Mariolina Venezia Via del riscatto, Come piante fra i sassi, Maltempo, Rione Serra Venerdì.

Nero a Metà 3

Nel palinsesto Rai 2021/2022 Claudio Amendola torna nel panni dell’ispettore Carlo Guarnieri per il poliziesco di Rai1: al suo fianco sempre Miguel Gobbo Diaz, per sei nuove puntate.

Il cacciatore 3

La saga della lotta alla mafia in onda su Rai2 continua con una novità al vertice del cast: Francesco Montanari sarà affiancato dalla nuova protagonista Linda Caridi, nei panni del magistrato Paola Romano.

L’Ispettore Coliandro

Nuovi episodi anche per L’Ispettore Coliandro su Rai2: Giampaolo Morelli sarà ancora l’imbranato poliziotto nato dalla penna di Carlo Lucarelli, per quattro nuovi episodi.

Volevo Fare la Rockstar 2

Seconda stagione in quattro serate per Volevo Fare la Rockstar, la commedia ambientata nel Nord-Est Italia con Giuseppe Battiston e Valentina Bellé, per la regia di Matteo Oleotto.

Mare Fuori 2

Sempre su Rai2, seconda stagione anche per Mare Fuori, la storia di riscatto ambientata in un carcere minorile, per regia di Milena Cocozza e Ivan Silvestrini.

Le nuove serie: da Un Professore a Esterno Notte

Tra le novità assolute c’è la serie di Marco Bellocchio Esterno Notte dedicata al rapimento di Aldo Moro, una coproduzione internazionale con Arte France, tre serate evento con un cast d’eccezione (Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo). Alessandro Gassmann è il protagonista di Un Professore, storia ambientata nel mondo della scuola superiore: insegnante di filosofia appassionato ma dal passato difficile, questo docente ha anche un rapporto complesso con il figlio omosessuale. Nel cast anche Claudia Pandolfi, Paolo Conticini, Francesca Cavallin e Nicolas Maupas per la regia di Alessandro D’Alatri. Debutterà nel palinsesto 2021/2022 anche Cuori, una serie in 8 puntate ambientata nel 1967 all’ospedale Molinette di Torino, dedicata ai primi chirurghi che hanno operato trapianti di cuore: Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, diretti da Riccardo Donna, interpretano la storia di un pioniere della cardiologia italiana e di una specialista che torna dall’America e deve lottare con gli stereotipi maschilisti. C’è poi un altro medical drama, Fino all’Ultimo Battito, con Bianca Guaccero, Marco Bocci e Violante Placido. Pronta anche la serie Non mi Lasciare con Vittoria Puccini e Alessandro Roia, ambientata in una Venezia svuotata dal lockdown. Confermato il biopic Carla su Carla Fracci, che avrà il volto di Alessandra Mastronardi: la stella della danza classica recentemente scomparsa era stata anche sul set per incontrare l’attrice che la interpreta. Grande attesa per Noi, la serie adattamento del format statunitense This Is Us, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, per la regia di Luca Ribuoli. Guanciale è anche protagonista del dramma Sopravvissuti: questa coproduzione internazionale è un mistery drama in sei serate per la regia di Carmine Elia. Altra novità è il crime drama Blanca, serie che per la prima volta vede come protagonista una donna non vedente, consulente della polizia a Genova: Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno sono diretti da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. Inoltre arriva in esclusiva su Raiplay Bangla – La serie, ispirata all’omonimo film: Phaim Bhuiyam interpreta un ventenne italiano di seconda generazione e musulmano praticante, tra situazioni ironiche e conflitti multiculturali, con Carlotta Antonelli, Simone Liberati e Pietro Sermonti per la

regia dello stesso Bhuiyam ed Emanuele Scaringi.





















Ecco le prime immagini dell’offerta di Rai Fiction per i palinsesti 2021/2022.