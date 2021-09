Abbiamo conferme su alcune segnalazioni da parte del pubblico oggi 1 settembre, secondo cui non funziona il sito Ryanair da alcune ore a questa parte. Una situazione che ricorda in parte quanto vi abbiamo riportato nel mese di giugno con un altro articolo, anche se in quel frangente l’anomalia era un pochino più specifica. Dalle 10 di questo mercoledì, infatti, risulta molto complicato atterrare all’interno del sito per completare alcune procedure programmate dagli utenti.

Confermato che non funziona il sito Ryanair il 1 settembre

Dopo aver letto sui social alcune segnalazioni secondo cui in questo momento non funziona il sito Ryanair, ho fatto dei test. Effettivamente, arrivare alla home è impossibile, mentre con l’app non riscontro particolari anomalie. Come sempre avviene in questi casi, tutti gli utenti interessati possono monitorare la situazione in tempo reale, grazie alle informazioni che sono emerse in giornata sul sito di Down Detector.

Accedere all’app è possibile, dunque, anche se portare a termine determinate operazioni potrebbe essere complicato anche in questo caso. Vedere per credere quanto dichiarato da alcuni utenti sui social: “Applicazione pessima: è da 1h che provo a fare un check in senza riuscirci, in quanto l’app non funziona a dovere. Assistenza inesistente da parte vostra”.

Evidente il disagio per coloro che a stretto giro dovranno volare: “Sto cercando di fare il check-in ma la vostra piattaforma non funziona, ho il volo domani e mi chiedevo come fare il check-in”. C’è anche chi ha avuto più fortuna: “Appena riuscito a fare il check-in, ma per il volo di ritorno. In maniera rocambolesca da Chrome su cellulare Android. Ho provato a fare per l’andata e all’improvviso ‘sessione scaduta, riprova tra 15 minuti'”.

Al momento non si hanno risposte da parte dell’azienda. Il sito Ryanair non funziona, ma non conosciamo ancora le cause di questo disservizio imprevisto.