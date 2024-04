C’è un po’ di confusione per quanto riguarda i chipset che dovrebbero alimentare la prossima serie di smartphone Oppo Reno 12 destinata al mercato cinese. Inizialmente, si pensava che i modelli Reno 12 e 12 Pro sarebbero stati equipaggiati rispettivamente con i SoC MediaTek Dimensity 8300 e Dimensity 9200 Plus, con un possibile debutto a giugno. Tuttavia, una fuga di notizie recente sembra contraddire queste speculazioni. Secondo nuove informazioni provenienti dal noto informatore Digital Chat Station, il prototipo ingegneristico dell’Oppo Reno 12 sembra utilizzare il chipset Dimensity 8200, lo stesso processore che alimentava la variante cinese del Reno 11. Ciò solleva domande riguardo alle specifiche effettive dei nuovi modelli Reno 12, è chiaro che ci sia bisogno di ulteriori conferme o annunci ufficiali da parte di Oppo per avere una visione chiara delle specifiche dei prossimi smartphone Reno 12.

Secondo il tipster DCS, il Reno 12 avrà un’elevata capacità di memoria con 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, garantendo prestazioni fluide e ampio storage per gli utenti. Per quanto riguarda la fotocamera, il modello standard presenterà un setup versatile con un obiettivo principale da 50MP con apertura f/1.8, un obiettivo ultra-wide da 8MP e un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2X e apertura f/2.0. Tale configurazione promette qualità fotografica eccezionale e possibilità di scatto avanzate. La batteria da 5000mAh del Reno 12 è un punto forte, supportata da una tecnologia di ricarica rapida da 67W che garantisce ricariche veloci e una lunga durata della batteria, ideale per gli utenti in movimento.

Il design elegante e leggero del device, con un display OLED FHD+ caratterizzato da micro-curvatura su tutti e quattro i lati, offre un’esperienza visiva piacevole e una presa comoda. Per quanto riguarda l’Oppo Reno 12 Pro, sembra che sarà dotato del processore Dimensity 9200 Plus e avrà molte delle stesse caratteristiche, inclusi lo schermo curvo e la ricarica rapida da 80W. La presenza del teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2x assicura immagini di alta qualità anche per questo modello.

