Si registrano da almeno due ore problemi diffusi per quanto riguarda app e sito Ryanair. Un disservizio, quello venuto a galla oggi 16 giugno, che a conti fatti viene riscontrato in fase di login o check-in. Dunque, potreste incappare nelle anomalie di questa in diverse fasi durante la prenotazione di un volo. Da tempo non parlavamo della compagnia aerea, se pensiamo che il nostro ultimo report risale addirittura al 2020 non avendo fatto emergere particolari criticità in questi mesi. Ora, però, serve necessariamente un approfondimento.

Cosa sappiamo sui problemi con app e sito Ryanair tra login e check-in

Quali sono le prime informazioni venute a galla a proposito dei problemi con app e sito Ryanair tra login e check-in? Come potete osservare sul sito Down Detector, in realtà le prime segnalazioni da parte degli utenti risalgono alle 8 di questa mattina. Chiaramente, con il trascorrere dei minuti la curva si è alzata, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza sull’argomento.

La cosa strana, comunque, consiste nel fatto che non tutti stiano registrando problemi con app e sito Ryanair tra login e check-in. Resta da capire quali siano le cause che hanno comportato disagi per alcuni ed un normale funzionamento del sistema per altri. Dunque, allo stato attuale ci sono ancora molte domande senza risposta, in attesa che la compagnia aerea faccia luce una volta per tutte sul disservizio segnalato da diversi utenti stamane.

Come sempre avviene in questi casi, qualora abbiate registrato problemi con app e sito Ryanair siete invitati a commentare l’articolo qui di seguito, in modo da completare la panoramica sui disservizi segnalati dal pubblico. A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere, in modo da mettere a fuoco il disservizio in questione.