Il marchio OnePlus ha ampliato la sua gamma con i recenti lanci degli smartphone OnePlus Ace 3 e Ace 3V in Cina. Ora, sembra che stia per svelare presto il nuovo OnePlus Ace 3 Pro, sempre per il mercato cinese. Questo dispositivo è stato oggetto di voci fin dall’inizio dell’anno, con molti dettagli che sono trapelati online. Oggi, il noto ed affidabile leaker Digital Chat Station ha condiviso sulla piattaforma Weibo alcuni dettagli sulle specifiche chiave di questo prossimo smartphone.

Secondo Digital Chat Station, il prossimo smartphone OnePlus Ace 3 Pro avrà un display curvo BOE 8T LTPO da 6,78 pollici con una risoluzione di 1,5K. La luminosità dello schermo sarà regolabile, il dispositivo sarà alimentato da una grande batteria da 5800mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 100W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone sfoggerà sul retro un modulo a tripla fotocamera, posizionato nell’angolo in alto a sinistra, includendo una fotocamera principale da 50MP accanto ad un teleobiettivo con zoom ottico 2x. In termini di prestazioni, sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, abbinato a 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione.

Quanto al design, il nuovo OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe presentare un telaio centrale in metallo dotato di un nuovo processo di rivestimento e un retro in vetro. È stato suggerito che avrà un design differente rispetto ai già noti telefoni di punta di OnePlus. Il lancio molto atteso sul mercato del prossimo OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe avvenire nel terzo trimestre del 2024. Tuttavia, la data precisa circa il suo debutto non è stata ancora confermata ufficialmente, l’interesse crescente intorno a questo flagship suggerisce che quest’anno in corso potrebbe essere uno dei momenti clou per OnePlus.

Continua a leggere su optimagazine.com