Il futuro arrivo del tanto atteso Samsung Galaxy S24 FE sembra essere sempre più vicino, con diverse fonti che confermano il lancio imminente di questo smartphone di fascia media. Tuttavia, vi sono alcune discrepanze riguardo alle tempistiche di uscita, lasciando spazio ad un po’ di incertezza sull’arrivo effettivo sul mercato. Secondo i report più recenti, i colleghi di “galaxyclub.nl” hanno svelato dettagli su un progetto interno di Samsung noto solo con il nome in codice “R12“. Si ritiene che “R12” sia il Samsung Galaxy S24 FE, che dovrebbe debuttare sul mercato dopo l’estate del 2024 . Questo rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto al suo predecessore, il Galaxy S23 FE, che ha visto la luce verso la fine del 2023 e ha ottenuto una disponibilità globale nelle prime settimane del 2024.

Le specifiche trapelate suggeriscono che il Samsung Galaxy S24 FE sarà un dispositivo compatto, con un display AMOLED da 6,1 pollici, simile al modello base S24. La variante globale del telefono dovrebbe ospitare il processore Exynos 2400, lo stesso impiegato sugli S24 europei. In Corea del Sud, invece, è previsto che il Samsung Galaxy S24 FE monti il potente Snapdragon 8 Gen. 3 . Per quanto riguarda la memoria, si prevede che il telefono possa essere equipaggiato con 12GB di RAM LPDDR5X e opzioni di memoria interna che vanno da 128GB UFS 3.1 a 256GB UFS 4.0. La batteria dovrebbe essere abbastanza capiente, con una capacità di 4500mAh .

Ulteriori conferme sull’esistenza del Samsung Galaxy S24 FE sono arrivate dall’operatore telefonico britannico EE, che ha aggiunto il modello SM-S721U al suo database. Anche se non sono state rese disponibili ulteriori informazioni, questa mossa sembra confermare l’imminente debutto del dispositivo sul mercato. In definitiva, il Samsung Galaxy S24 FE si presenta come un’opzione intrigante per gli amanti della tecnologia che cercano un dispositivo di fascia media con prestazioni di alto livello. Nonostante le discrepanze sulle tempistiche di uscita, l’attesa per il suo arrivo è in crescita, mentre gli appassionati aspettano di conoscere ulteriori dettagli su questo promettente smartphone Samsung.

