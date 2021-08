Emily VanCamp lascia The Resident e qualcuno già si chiede come sia possibile andare avanti senza di lei, la protagonista. L’infermiera Nic ha avuto modo di regalare ai fan una serie di colpi di scena, dal suo rapporto con Conrad a quello con la sorella e non solo, ma a quanto pare le priorità nella vita dell’attrice sono cambiate e il medical drama potrebbe non essere più un suo pensiero fisso.

Proprio nei giorni scorsi la VanCamp ha annunciato di aver avuto la sua prima figlia dal marito e collega Josh Bowman e poco fa è arrivata dagli Usa che non sarà nella quinta stagione di The Resident. Per molti le due cose sono legate ma nessuno adesso immagina una serie senza la bella e preparata infermiera.

Secondo quanto lascia intendere TVLine sembra proprio che le circostanze dell’uscita di Emily VanCamp non sono state chiarite anche se tutti temono una tragedia. L’attrice ha debuttato nella serie nella première del 2018 e dopo tante peripezie e problemi, lei e Conrad sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore nella premiere della quarta stagione con tanto di bambino dato alla luce nel finale.

Il lieto fine è arrivato ma per i fan c’è adesso una vera e propria tragedia destinata a dividere la coppia protagonista. Le prime immagini di The Resident 5, in onda negli Usa dal 21 settembre, hanno mostrato Conrad da solo e alle prese con i poliziotti pronti a bussare alla sua porta proprio perché Nic risulta introvabile. Lo stesso co-showrunner Peter Elkoff ha anticipato uno sconvolgente sviluppo nella quinta stagione spiegando:

“Quando il nostro pubblico si sintonizzerà per il primo episodio della stagione 5, quando sarà finito, saranno scioccati da alcuni cambiamenti che stanno avvenendo in ospedale. Questo è tutto quello che posso dire”.

Se tutto fosse confermato, Emily VanCamp si unirebbe a Shaunette Renèe Wilson e Morris Chestunt che in questi mesi hanno lasciato The Resident.