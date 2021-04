The Resident 4 si avvia verso il finale di stagione e si prepara a sconvolgere tutti con un addio che nessuno si sarebbe mai aspettato I rumors circolano da qualche giorno, da quando abbiamo lasciato questo personaggio davanti ad una decisione importante e, a quando pare, tutto è già stato deciso proprio per volere della sua attrice, ma di chi stiamo parlando?

Il medical drama è tornato in onda qualche ora fa negli Usa con la straziante conferma che Mina Okafor lascerà Atlanta per tornare in Nigeria mentre sui social l’amata attrice Shaunette Renée Wilson ha annunciato che questa sua partenza sarà un suo addio alla serie. Con un post pubblicato su Instagram la nostra protagonista ha spiegato di aver chiesto agli autori di uscire di scena già all’inizio di questa stagione e di essere stata accontentata con un lavoro egregio in questi dieci episodi.

Non solo gli sceneggiatori hanno avuto modo di regalare ai suoi fan l’avvicinamento ad AJ ma hanno messo in piedi l’unica storia possibile che una serie come The Resident avrebbe potuto raccontare, una storia di denuncia e problemi come l’immigrazione. La stessa Shaunette Renée Wilson ha scritto sui social:

“Dopo una riflessione profonda, mi sono avvicinato ai produttori qualche tempo fa chiedendo di lasciare lo spettacolo e loro hanno accettato dando al mio personaggio un meraviglioso saluto. Li apprezzo per avermi permesso di incarnare un’anima bella come la dottoressa Mina Okafor. Vorrei anche ringraziare lo studio, la rete, il cast, la troupe e, soprattutto, i fan meravigliosamente devoti di The Resident per il loro supporto nelle ultime quattro stagioni”.

Nella loro dichiarazione ufficiale i produttori esecutivi dello show si sono detti straziati da questo addio ringraziando l’attrice per l’ottimo lavoro e per il ‘contributo speciale’ dato allo show: “Vogliamo che i fan sappiano che abbiamo molto in serbo per AJ mentre si riprende da questa perdita, e vogliamo che Shaunette sappia che la porta è sempre aperta“.

ATTENZIONE SPOILER!

Chi ha seguito The Resident conosce bene la forza del personaggio di Mina, uno dei chirurghi più talentuosi del Chastain, colei che ha preso per il bavero il dottor Bell, che ha affrontato il dolore dell’amare un paziente e quella che alla fine aveva trovato l’amore con il rude AJ. Proprio quest’ultimo sarà protagonista degli ultimi quattro episodi della stagione visto che dietro la sua espulsione c’è lo zampino del dottor Cain. Quando cercò di annullare il suo piano, era troppo tardi e così Mina ha deciso di sua spontanea volontà di lasciare tutto e tornare in Nigeria accendendo così la miccia in AJ che ha rinunciato alla partenza con lei per via della diagnosi di tumore al quarto stadio per la madre.