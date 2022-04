Il momento è arrivato e dopo tanta attesa The Good Doctor 5 e The Resident 4 tornano su Rai2 con un singolo episodio in vista del finale di entrambe le stagioni. Shaun e Conrad terranno le redini del prime time della rete giovane di casa Rai e i fan sono pronti a capire come andrà a finire per loro e non solo riguardo ai casi di cui dovranno occuparsi ma anche in relazione alla loro vita privata.

Ad aprire le danze ci penserà il nuovo episodio di The Good Doctor 5, il numero otto della stagione, dal titolo Ribellione in cui Shaun (Freddie Highmore) si sente deluso da Lea e il loro rapporto è in crisi e mentre lei proverà a cercare un punto di incontro e spiegarsi, lui sembra fermo sulle sue posizioni, come faranno ad andare avanti adesso?

Si torna tra le corsie insieme al Dottor Hawkins 🏥



Questa sera prosegue la quarta stagione di #TheResident 😍 Alle 22:20 su #Rai2 🛋📺 pic.twitter.com/6DGFAunAZX — Rai2 (@RaiDue) April 20, 2022

Dove Glassman fallisce riesce invece il caso del giorno. Dopo essersi occupato del caso di un uomo che ha tentato il suicidio a causa di un amore non corrisposto, Shaun cambia idea e prova a cambiare le cose ma Lea ormai è stanca e decide di andarsene da casa. Nel frattempo, la Lim scopre che Salen non ha ancora il controllo totale dell’ospedale e questo porterà le due donne allo scontro. A complicare le cose ci penseranno due casi, quello di Candace, una giovane che ha subito un intervento, e quello di un uomo che si è andato a schiantare contro un albero con la macchina.

Subito dopo seguirà The Resident 4 con l’episodio numero 8 dal titolo Una seconda chance. L’episodio in Patria ha segnato la fine della prima parte di stagione e questo significa che i colpi di scena non mancheranno proprio mentre la carriera di Mina sembra in bilico e che tra Aj e Cain sembra stia per scoppiare una guerra. Al Chastain c’è il ritorno di Billie (Jessica Lucas) e considerati i trascorsi, soprattutto con Conrad, ci saranno scintille mentre Nic si ritrova faccia a faccia con Jake, l’uomo che l’ha accoltellata, riuscirà ad aiutarlo?