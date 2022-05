Cosa ha promesso Conrad a Nic e cosa succederà nel finale di The Resident 5 con il ritorno di Emily VanCamp? Il momento cruciale è arrivato e presto i fan non dovranno solo salutare il medical drama fino alla prossima stagione televisiva ma dovranno preparare i fazzoletti per salutare la dolce Nic. Chi ha seguito bene la serie sa anche che l’infermiera è morta all’inizio di questa stagione in seguito ai danni riportati riportati in un incidente stradale mentre era sulla via di ritorno dopo un weekend di relax.

Per i due innamorati e protagonisti della serie però non è ancora finita, almeno in senso figurato. Nelle scorse settimane la produzione ha annunciato il ritorno di Emily VanCamp nel finale di The Resident 5 non solo per emozionare i fan che hanno sempre amato la coppia formata da Conrad e Nic ma anche per permettere al dottore di chiudere con il passato e guardare avanti.

Il finale di The Resident 5 in onda il 17 maggio vedrà Conrad rivisitare una notte specifica con Nic, poco dopo la nascita di Gigi, proprio quando si renderà conto che deve staccarsi dalla sua relazione con lei se davvero vuole andare avanti con la sua vita sentimentale dopo la sua morte prematura. Proprio per questo Emily VanCamp apparirà in “quattro, forse cinque” scene di flashback che aiuteranno Conrad ad andare avanti chiudendo con il suo passato.

I recenti episodi di The Resident hanno reso più solida e intensa la relazione di Conrad con Cade Sullivan, sopravvissuta alla sparatoria dell’episodio in onda lo scorso 3 maggio. Durante quell’ora intensa, Billie ha chiesto a Conrad se fosse innamorato di lei ma la sua risposta è stata un no ma soprattutto perché è ancora fermo a Nic e a quello che c’è stato tra loro. Le cose cambieranno in questo finale?