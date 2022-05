The Resident rinnovata insieme a 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star nelle scorse ore negli Usa e anche il pubblico italiano gongola grazie al triplo sì arrivato da Fox. Le tre serie non sono solo il fiore all’occhiello della rete americana ma anche del prime time di Rai2 che sta ospitando il medical drama proprio in queste settimane e che da giugno ci terrà compagnia anche con le due serie firmate da Ryan Murphy.

Le prime ad ottenere il rinnovo sono state proprio 9-1-1 e il suo spin-off 9-1-1 Lone Star. In un primo momento è stata annunciata la sesta stagione della serie madre che proprio ieri sera ha chiuso i battenti con l’ultimo episodio della quinta. Dall’altra parte Rob Lowe e i suoi torneranno con la quarta stagione di 9-1-1 Lone Star, il suo spin-off.

Le due serie si concludono negli Usa proprio in questi giorni ma, intanto, Rai2 si prepara ad ospitare i nuovi episodi (ben lontani da quelli in onda negli Usa). In particolare, 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star torneranno nel prime time della rete giovane di Rai2 domenica e lunedì a partire dal 19 giugno prossimo a quel punto ad andare in onda saranno, rispettivamente, la quarta e seconda stagione.

I fan più accaniti potranno seguire i nuovi episodi su Disney+ tenendosi a passo con la programmazione americana, o quasi.

Discorso un po’ diverso per The Resident. La serie è stata rinnovata per una sesta stagione molto attesa perché dovrebbe segnare la svolta nella vita di Conrad pronto a dimenticare la sua Nic per tornare a sorridere al fianco di un’altra donna, ma sarà solo questo quello che ci attende nei nuovi episodi? Il resto lo scopriremo tra qualche ora visto che l’ultimo episodio della quinta stagione andrà in onda proprio questa sera negli Usa.