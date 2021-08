Emily Vancamp ha partorito. Lieta novella per i fan che l’hanno amata sin dall’inizio della sua carriera ma anche per coloro che aspettavano il parto per rivederla presto in The Resident la cui nuova stagione è già in lavorazione. Arriva dagli Usa la notizia che l’attrice ha dato alla luce il suo primo figlio e la diretta interessata sui social ha già condiviso la foto della sua mano mentre stringe quella della sua piccolina.

Nessuna traccia, almeno per il momento, del marito e padre del bambino, Josh Bowman, l’amato Daniel Grayson della serie cult Revenge. L’attrice 35enne e l’attore 33enne hanno annunciato la nascita del loro bambino e, in particolare, proprio Emily VanCamp ha approfittato del post su Instagram per mostrare una serie di foto in cui ha posato con il suo pancione.

Emily Vancamp e Josh Bowman hanno chiamato la loro bambina Iris e la didascalia della foto dell’annuncio recita: “Benvenuta nel mondo nostra dolce piccola Iris 💐 I nostri cuori sono pieni”.

Ecco lo scatto postato poco fa:

Subito sotto sono disponibili una serie di commenti di fan e amici che si sono subito catapultati per congratularsi con la neo mamma e i neo genitori. Sono molti gli amici vip e colleghi che hanno accolto con favore la lieta novella. Per chi non lo sapesse ancora, Emily VanCamp e Josh Bowman hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi incontrati sul set di Revenge nel 2011 e la notizia del loro fidanzamento è arrivata anni dopo, nel maggio 2017. I due attori si sono poi sposati il 15 dicembre 2018 alle Bahamas. Adesso, tre anni dopo, i due hanno abbracciato la loro prima figlia, un altro piccolo successo di Revenge.