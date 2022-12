The Resident 6 sconvolge i fan con un finale di stagione al cardiopalma e non per via della lotta tra la vita e la morte ma per un bacio destinato a far discutere i fan. Il momento tanto atteso/temuto è arrivato e dopo la morte di Nic, per Conrad sembra essere arrivato il momento di guardare avanti ma non con la persona che tutti credevano, o almeno così sembra.

Il finale di metà stagione di The Resident 6 andato in onda ieri sera negli Usa ha riscritto il presente di Conrad ma adesso, per capire come andrà a finire, dovremo attendere il ritorno in tv del medical drama, il 3 gennaio prossimo.

Ma cosa è successo nell’episodio numero 10? Cade è andata fuori città, raccontando al fidanzato Conrad che stava andando a passare un fine settimana tra ragazze quando in realtà stava facendo visita a suo padre in riabilitazione. Nel frattempo, tornato ad Atlanta, Conrad si è avvicinato più che mai a Billie, per la quale ha recentemente iniziato a provare qualcosa.

Le cose si complicano quando proprio il nostro dottore si ritrova a dover salvare Billie dall’aggressione dei figli sconvolti di un paziente che proprio lei aveva perso. Gli uomini si sono avvicinati a Billie in una tromba delle scale, l’hanno colpita e l’hanno fatta penzolare oltre il bordo di una ringhiera, ma Conrad è arrivato in tempo per salvare la collega in attesa della sicurezza. Più tardi, accompagnandola a casa, i due si sono scambiati un tenero bacio.

La co-creatrice della serie Amy Holden Jones rivela che la paura potrebbe aver spinto Conrad a capire i suoi reali sentimenti: