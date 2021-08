Ci sono almeno 15 dispositivi legati al mondo Xiaomi che vanno segnalati oggi 30 agosto e che, con ogni probabilità, non riceveranno mai l’aggiornamento con Android 12. Queste le indicazioni trapelate nel corso delle ultime ore, che non possiamo definire ufficiali in quanto le notizie in questione non arrivano direttamente dal produttore asiatico. Tuttavia, dopo aver parlato di Android 11 fino a poche settimane fa, abbiamo un contributo che ci consente di guardare in avanti. Nel bene e nel male, visto che abbiamo anche qualche esclusione eccellente.

Cosa aspettarsi da Xiaomi a proposito dell’aggiornamento con Android 12

Una tabella mostrata dal sito Xiaomiui, infatti, ci mostra i dispositivi di questo produttore che dovrebbero ricevere il pacchetto software nei prossimi mesi. Ovviamente, le tempistiche variano in base ai modelli e quelli con comparto hardware meno evoluto inevitabilmente toccheranno con mano l’aggiornamento in questione più in là nel tempo. Andando ad osservare la lista degli smartphone Xiaomi e Redmi inclusa nella grafica, in molti hanno percepito alcune assenze non preventivabili. Proprio su questi prodotti è interessante soffermarsi stamane.

Tra le assenze eccellenti, infatti, occorre segnalare i vari Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE e Mi 9 Lite, cui dobbiamo aggiungere Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro. Andando avanti, i vari elenchi inerenti la compatibilità con l’aggiornamento Android 12 non ci mostrano neppure Xiaomi Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro. Quanto ai Redmi, mancano all’appello dispositivi Redmi Note 8, Note 8T e Note 8 Pro. A completare il quadro troviamo Redmi 9, 9A, 9AT, Redmi 9 Prime e POCO M2.

Inutile dire che quella trapelata oggi 30 agosto non sia una lista ufficiale e che le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro per il mondo Xiaomi. Di sicuro, è un primo riferimento che ci riporta uno scenario plausibile sul fronte dell’aggiornamento con Android 12. Vi faremo sapere appena si avranno maggiori dettagli in merito.