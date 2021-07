Ci sono ottime notizie per i proprietario dello Xiaomi Mi 9 che stavano aspettando l’aggiornamento ad Android 11 in Europa, naturalmente accompagnato dalla MIUI 12.5, che non sarebbe mai potuta mancare. Parliamo di un major-upgrade a tutti gli effetti, che rende ancora più speciale l’utilizzo di una vecchia gloria come lo Xiaomi Mi 9.

Come riportato da ‘techvalue.gr’, per il dispositivo il numero build corrisponde alla release 12.5.1.0.RFAEUXM, che va proprio a confermare il rilascio europeo dell’aggiornamento. Il peso della build è di 2,4GB, che vi consigliamo di scaricare sotto rete Wi-Fi per i motivi che potete facilmente immaginare (non vediamo perché sprecare un quantitativo di dati comunque corposo potendo agganciarsi ad una rete Wi-Fi di propria conoscenza).

Il registro delle modifiche parla delle novità incluse nel passaggio alla MIUI 12.5, con miglioramenti dal punto di vista delle prestazioni, oltre che della sicurezza grazie all’innesto delle patch di giugno 2021. L’aggiornamento a bordo dello Xiaomi Mi 9 è in fase di rilascio via OTA (Over-The-Air) per i proprietari europei del dispositivo, e dovrebbe arrivare in Italia nel giro delle prossime settimane (non dovrebbe volerci molto, quindi tenetevi pronti). Detto questo, la cosa migliore da fare è sgomberare il campo da file inutili ed applicazioni che non usate più, effettuare un backup dei vostri dati (non che l’installazione li cancelli dalla memoria del dispositivo, ma è sempre meglio non farsi trovare impreparati per qualsiasi evenienza possa capitare). Un’altra cosa da fare è assicurarvi che la percentuale residua della batteria non sia inferiore al 50% nel momento in cui date il via all’aggiornamento (dovete assolutamente evitare che lo Xiaomi Mi 9 si spenga durante il processo affinché l’OS non subisca danni più o meno importanti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.