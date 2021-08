In questo periodo può essere alquanto vantaggioso acquistare un iPhone 12, visto il costante calo di prezzo che sta subendo tale top di gamma in attesa della presentazione della nuova famiglia di iPhone 13. Come sempre è su Amazon che è possibile assistere a sconti molto più interessanti e quest’oggi vogliamo proporvi un ottimo prezzo che riguarda l’iPhone 12 da 64GB di colore rosso.

Il prezzo fissato da Amazon per l’iPhone 12 da 64 GB il 29 agosto

Una promozione che dà continuità a quella riportata nei giorni scorsi, per il modello da 128 GB. Si tratta del modello PRODUCT(RED) che spesso subisce cali di prezzi di rilievo e si può notare quest’oggi, sul celebre sito di e-commerce, uno sconto del 20% rispetto al costo di listino. Questo iPhone 12 PRODUCT(RED) è disponibile su Amazon al prezzo di 749 euro, una cifra piuttosto interessante considerando i 190 euro di risparmio.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Parliamo di un prezzo finito anche perché questo top di gamma targato Apple appartiene al servizio Prime di Amazon, quindi non ci saranno costi aggiuntivi relativi alla spedizione e tra l’altro può arrivare nelle vostre case nel giro di pochissimi giorni. Chi non è abbonato a Prime può sempre usufruire della prova gratuita di trenta giorni che vi permetterà di approfittare dei vantaggi appena citati.

L’iPhone 12 ha avuto un successo incredibile in quest’anno e stando alle varie previsioni di vendita continuerà la sua marcia trionfale ancora per un bel po’ di tempo. Merito sicuramente di un prezzo che continuerà ad essere più vantaggioso rispetto al suo lancio iniziale sul mercato e ad un comparto tecnico di grande livello. Parliamo infatti di un top di gamma che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1″ realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Non manca poi la connettività 5G per download veloci e streaming di qualità. Ovviamente non si può sottovalutare l’ottimo comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è resistente all’acqua, il che non guasta mai.