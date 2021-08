L’iPhone 12 continua a vendere, nonostante tra poco più di un mese ci sarà l’arrivo dell’atteso iPhone 13, merito senza dubbio delle grandi qualità di tale dispositivo e del prezzo che risulta essere sempre più allettante. Senza dubbio questo è il periodo migliore per acquistare l’iPhone 12 e vogliamo proporvi quest’oggi l’ultima offerta proposta da Amazon per il modello nero da 128GB di memoria interna.

Le ultime sull’iPhone 12 da 128 GB su Amazon

Dunque, un ulteriore aggiornamento dopo quello della scorsa settimana per la versione da 64 GB. Si tratta della versione più ricercata, anche perché ormai diversi utenti richiedono dal loro smartphone uno storage interno minimo di 128GB, ma ciò inevitabilmente comporta anche un costo maggiore. Tutto sommato si può trovare il giusto compromesso con alcune offerte interessanti che ci sono in circolazione e come sempre Amazon risulta essere tra i siti di e-commerce più affidabili da questo punto di vista.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Si può notare quest’oggi uno sconto di rilievo per l’iPhone 12 nero da 128GB che può essere vostro sborsando la cifra di 799 euro. Lo sconto applicato sul prezzo da listino è del 19%, con un risparmio di ben 190 euro. Può essere quindi questa l’occasione giusta per avere tra le mani il tanto sognato iPhone 12, un top di gamma che non ha assolutamente nulla da invidiare alla concorrenza. Chi è abbonato a Prime non dovrà accollarsi anche le spese di spedizione, anche se al momento non sembra poter essere spedito con estrema celerità.

Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire degli stessi vantaggi. Vogliamo a tal proposito rinfrescarvi la memoria sulle caratteristiche di rilievo di questo iPhone 12 nero da 128GB di memoria interna. Il top di gamma di casa Apple si presenta con display Super Retina XDR da 6,1 pollici con vetro Ceramic Shield, in assoluto il più resistente presente in circolazione.

Non manca poi il 5G per una connettività super veloce e la certificazione IP68 per massima resistenza all’acqua ed alla polvere. L’aspetto di rilievo è dato sicuramente dal comparto fotografico grazie alla presenza di una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.