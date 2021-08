Torna Delitti in Paradiso su Rai2, a partire dalla prima stagione: dopo i buoni ascolti ottenuti dalla decima trasmessa a singhiozzo quest’estate, la rete ha deciso di riprogrammare l’intera serie televisiva franco-britannica di BBC a partire dal 26 agosto, in seconda serata subito dopo la prima tv di NCIS 18.

La programmazione di Delitti in Paradiso su Rai2 ha raggiunto la decima stagione quest’estate, quando la rete ha trasmesso in prima visione l’ultimo capitolo del poliziesco realizzato finora (un’undicesima stagione è attualmente in produzione, insieme ad un film speciale natalizio). Trasmessa con continui cambi di collocazione a causa della trasformazione di Rai2 in rete olimpica per coprire le Olimpiadi di Tokyo 2020, Delitti in Paradiso su Rai2 si è conclusa col finale della decima stagione lo scorso 19 agosto, quando la rete ha trasmesso gli episodi 7 e 8.

La ripartenza di Delitti in Paradiso su Rai2 dalla prima stagione può voler dire che Rai2 ha intenzione di trasmettere l’intera serie dal principio, anche se la programmazione potrebbe cambiare per lasciare spazio alle prime tv della stagione autunnale. Intanto, ecco la trama del primo episodio della serie, che ha per protagonista un detective inglese costretto a trasferirsi nello sperduto e immaginario atollo caraibico di Saint-Marie.

Trasferito in servizio in pianta stabile a Saint-Marie, Richard Poole (Ben Miller) deve fare i conti con l’omicidio di una giovane sposa, colpita al cuore con una lancia il giorno delle sue nozze. Collaborando al caso con la nuova collega Camille (Sara Martins), l’ispettore si rende ben presto conto che tutti i membri della famiglia della vittima avevano dei validi moventi per liberarsi della ragazza.

Delitti in Paradiso su Rai2 va in onda con due episodi subito dopo NCIS 18, che riparte proprio il 26 agosto con la seconda parte di stagione in prima tv. Dopo i primi due appuntamenti, però, dal 10 settembre entrambe le serie andranno in onda al venerdì.