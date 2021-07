Delitti in Paradiso diventa un film, o meglio, uno speciale natalizio ideato per celebrare il suo decimo anniversario: BBC One ha commissionato il primo lungometraggio della serie, della durata di 90 minuti, che vedrà anche il ritorno di un volto storico nel cast.

La trama del film di Delitti in Paradiso abbraccerà una grigia Londra e la calda Saint Marie, in un episodio celebrativo che vedrà la partecipazione di Danny John-Jules nei panni del carismatico Ufficiale Dwayne Myers.

Al cast fisso di Delitti in Paradiso (il protagonista Ralf Little, Joséphine Jobert, Tahj Miles, Don Warrington ed Elizabeth Bourgine) si uniranno poi Mathew Baynton (Ghosts), Juliet Stevenson (Riviera), Jocelyn Jee Esien (Jack & The Beanstalk: After Ever After), Stanley Townsend (Informer), Tessa Bonham Jones (Il processo a Christine Keeler), Anthony Calf (Poldark), Elizabeth Tan (Emily in Paris) e Tariq Jordan (Law and Order: UK).

BBC One ha rivelato anche la trama del film di Delitti in Paradiso: mentre Florence (Joséphine Jobert) lascia l’isola per trascorrere il Natale con la sua famiglia, il team accoglie calorosamente Dwayne (Danny John-Jules) per aiutarlo a risolvere un caso di omicidio. Dwayne si rende conto che non solo ha già incontrato l’agente Marlon Pryce (Tahj Miles), ma una volta l’ha anche arrestato! La squadra di volti vecchi e nuovi riuscirà a unire le forze per risolvere questo caso di omicidio?

Il film di Delitti in Paradiso dovrebbe anche rispondere al cliffhanger del finale della stagione 10: Neville ha dichiarato i suoi sentimenti a Florence? Lo speciale di Natale risponderà a questa domanda e aprirà la strada all’undicesima stagione che andrà in onda nel Regno Unito nel gennaio 2022 (una dodicesima è già stata confermata). In Italia la stagione 10 è attualmente in onda su Rai2.

Danny John-Jules torna in Delitti in Paradiso dopo quattro anni dal suo addio e si dice entusiasta di tornare ai Caraibi, peraltro conoscendo già tutti i nuovi membri del cast principale: “Non vedo l’ora di dare vita a Dwayne e a questa sceneggiatura speciale del decimo anniversario” ha dichiarato l’attore all’annuncio del film. Il produttore esecutivo di Red Planet Pictures, Tim Key, ha ricordato come si sia “parlato per anni di un episodio di Natale di Delitti in Paradiso, quindi siamo più che entusiasti di poterne finalmente realizzare uno e di lavorare di nuovo con Danny. Non possiamo pensare a un posto migliore per trascorrere il Natale che a Saint Marie: dopotutto è il nostro decimo anniversario!“.