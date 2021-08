Delitti in Paradiso 11 ci sarà oppure no? Il momento di chiederselo è arrivato soprattutto se siete tra coloro i quali questa sera prenderanno posto davanti alla tv per guardare il finale della serie inglese. Dopo il cambio di programmazione di Ferragosto, giorno in cui Rai2 ha deciso di lasciare la serie in panchina a favore di un approfondimento sull’Afghanistan, questa sera il pubblico avrà modo di vedere gli ultimi due episodi e non uno solo come annunciato in precedenza.

Quello che sappiamo è che Delitti In Paradiso 11 sarà trasmessa in anteprima su BBC1 nel Regno Unito nel gennaio 2022 e sarà trasmessa su PBS negli Stati Uniti e che in Italia potrebbe non arrivare prima della prossima estate. La produzione dell’undicesima stagione è iniziata in Guadalupa, un’isola caraibica francese che funge da sostituto di Saint Marie.

ATTENZIONE SPOILER!

Riguardo alla trama dei nuovi episodi sappiamo ancora poco e i dettagli sono avvolti nel mistero. Quello che Neville ha detto a Florence nei momenti finali della serie 10 sarà dichiarato esplicitamente, questo significa che li ritroveremo insieme nella stagione 11? Lo stesso Ralf Little ha confermato: “Penso che potrebbe andare in tanti modi. Neville ha fatto davvero molta strada da quando è arrivato per la prima volta sull’isola. Potrebbe essere in grado di seguire il sentiero giusto”.

Ma cosa succederà nel finale in onda oggi, 19 agosto, su Rai2? Ad andare in onda saranno gli ultimi episodi di Delitti In Paradiso 10 dal titolo, rispettivamente, Addio al celibato e Il pastello rosso. Nel primo caso andrà in scena l’omicidio di uno skipper. Qualcuno lo ha ucciso con un arpione lontano dalla sua nave (ferma a 11 miglia dalla terraferma con a bordo alcuni ospiti di un addio al celibato), ma chi e come è arrivato sulla spiaggia?

Dall’altro lato, invece, sarà la morte di una donna d’affari a tenere impegnato il nostro Parker, come andrà a finire quando un uomo si presenterà alla stazione di polizia rivelando un omicidio ma senza averlo compiuto? Il finale di Delitti in Paradiso 10 segnerà l’addio del sergente JP Hooper.