Riparte NCIS 18 su Rai2, coi nuovi episodi della seconda parte di stagione in prima visione assoluta. La storica serie di CBS con protagonista e produttore esecutivo Mark Harmon torna in prima serata in chiaro con un episodio a settimana, fino a completare la messa in onda della diciottesima stagione.

NCIS 18 su Rai2 ricomincia il 26 agosto alle 21.20 col nono episodio in prima tv, ripartendo dopo l’addio ad un personaggio ormai storico della serie come Jack Sloane (Maria Bello ha lasciato il cast dopo 3 anni, alla scadenza del suo contratto). Si intitola Come Stelle nell’Oscurità l’episodio da cui riparte la programmazione della diciottesima stagione della serie su Rai2, che si era interrotta a giugno scorso per la tradizionale pausa estiva.

Ecco la trama del nuovo episodio di NCIS 18 su Rai2 in onda giovedì 26 agosto, in cui il team dell’NCIS ha a che fare col ritrovamento del cadavere di un sottufficiale in un contesto alquanto insolito.

Il cadavere del Sottufficiale Martin Delfino, viene ritrovato nel furgone di una ditta di surgelati. Ad effettuare le consegne è Reilly, un giovane farfallone, che dice di non avere idea di come il cadavere del marinaio sia finito lì…

La programmazione di NCIS 18 su Rai2 per questa seconda parte di stagione prevede un episodio a settimana in prima serata al giovedì fino al decimo, poi un cambio di collocazione in palinsesto: dal 10 settembre, infatti, la serie torna in onda nella sua posizione usuale del venerdì sera, sempre a partire dalle 21.20.

Intanto questo nono episodio di NCIS 18 su Rai2 in onda il 26 agosto sarà seguito dai primi due episodi di Delitti in Paradiso, trasmessi a partire dalle 22:05: dopo aver trasmesso in prima tv la decima stagione quest’estate, la rete ha deciso di riprogrammare l’intera serie poliziesca franco-britannica a partire dalla prima stagione.