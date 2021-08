Giungono in queste ore alcune conferme ufficiose molto importanti, per coloro che sono alla ricerca di notizie sull’uscita del tanto atteso iPhone 13. Dopo gli aggiornamenti condivisi nella giornata di ieri, infatti, ci sono ulteriori segnali significativi per il pubblico che non possiamo tralasciare. Secondo quanto raccolto stamane, infatti, Apple pare abbia in programma di lanciare il nuovo iPhone 13 venerdì 17 settembre e gli AirPod di terza generazione giovedì 30 settembre, con un calendario molto preciso.

Quando ci sarà l’uscita del nuovo iPhone 13

Le indiscrezioni relative all’uscita dell’iPhone 13 traggono spunto da una recente immagine di un’app di e-commerce scoperta dal sito in lingua cinese IT Home. Occorre evidenziare che immagini del genere potrebbero essere facilmente modificate, ragion per cui è giusto analizzarle con una certa calma e prudenza. Allo stesso tempo, tutti i segnali raccolti fino a questo momento ci dicono che Apple possa tornare alla sua tradizionale cronologia di lancio di settembre, motivo per il quale le date di cui sopra potrebbero facilmente rivelarsi corrette.

Non è un caso che, sempre in settimana, l’analista di Wedbush, vale a dire Daniel Ives, abbia suggerito che l’iPhone verrà lanciato nella terza settimana di settembre. Vale a dire nel corso della settimana che va dal 13 al 17 settembre. Sulla base degli eventi di lancio che sono stati organizzati dalla mela morsicata negli scorsi anni, abbiamo segnali molto chiari da esaminare. Gli appuntamenti, infatti, sono stati organizzati il 7 settembre, il 14 settembre ed il 21 settembre. Tutte probabili date di eventi in cui potremmo vedere svelati i nuovi modelli di iPhone‌.

Staremo a vedere quando ci sarà effettivamente l’uscita del nuovo iPhone 13, coi segnali degli ultimi che vanno decisamente verso metà settembre. A questo punto la palla passa al produttore, sperando che si possa ritrovare una certa normalità anche sotto questo punto di vista.