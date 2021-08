Da giorni si parla con insistenza delle potenziali novità relative all’uscita dell’iPhone 13, considerando il fatto che tra il 2020 ed il 2021 la pandemia ha cambiato i piani di tanti produttori nel mercato smartphone e non solo. Inutile dire che, fino a pochi giorni fa, la sensazione netta fosse che anche quest’anno Apple ritardato l’appuntamento, al punto che l’evento classico previsto in autunno potesse slittare ad ottobre. Come avvenuto con l’iPhone 12 poco meno di un anno fa.

Uscita per l’iPhone 13 in anticipo rispetto alle previsioni

Il vento è cambiato e l’uscita per l’iPhone 13 potrebbe avvenire prima di quanto si pensi. Come riporta CNET, il fatto che Mark Gurman di Bloomberg abbia ipotizzato nella sua newsletter Power On di luglio che il prossimo evento di Apple possa essere completamente virtuale a causa della pandemia, ha in qualche modo accentuato l’idea che la presentazione dei melafonini sia fissata entro un paio di mesi. Anche perché i dipendenti stanno lavorando in ufficio solo tre giorni a settimana.

Le decisioni di Apple, sotto questo punto di vista, non dovrebbero in alcun modo condizionare le mosse del brand a proposito dell’uscita per l’iPhone 13. I rapporti coi fornitori non hanno fronteggiato particolari imprevisti quest’anno e dal punto di vista commerciale dovremmo tornare agli standard osservati fino al 2019. Chiaramente, mancano ancora comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista, ma tutto lascia pensare che si stia andando in questa direzione.

Staremo a vedere come andranno le cose con l’uscita per l’iPhone 13. Noi, ovviamente, continueremo a monitorare la situazione, in attesa che Apple decida di muoversi ufficialmente per illustrarci le proprie intenzioni. Quali sono le vostre aspettative in merito? Fateci sapere, lasciando un commento a fine articolo, con la mela morsicata propensa a tornare alle vecchie e sane abitudini a quanto pare.