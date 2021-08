Si avvicina il momento della presentazione dell’iPhone 13, nuovo top di gamma targato Apple e questo inevitabilmente comporta un netto calo di prezzo per l’attuale flagship, ossia l’iPhone 12. Come sempre è su Amazon che è possibile assistere a prezzi molto più vantaggiosi ed in questi giorni è principalmente la variante rossa da 64GB di memoria interna ad aver subito il calo di prezzo molto più interessante.

L’aggiornamento del prezzo per iPhone 12 su Amazon

Dunque, dopo il report di fine luglio, torniamo a parlare di questo device. Se siete quindi intenzionati ad acquistare l’iPhone 12, questo può essere il periodo migliore per farlo, con un risparmio davvero molto consistente che potrà far gola a tantissimi utenti. Rispetto infatti al prezzo da listino, questo iPhone 12 PRODUCT(RED) può essere acquistato su Amazon con uno sconto del 20%, ciò significa che ci sarà un bel risparmio di 190 euro, arrivando alla cifra finale di 749 euro.

Un calo importante che riguarda al momento in modo particolare questo iPhone 12 rosso da 64GB di memoria interna, ma non è escluso che nei prossimi giorni anche qualche altro modello e variante possa subire questo sconto così cospicuo. Il dispositivo in questione appartiene inoltre al servizio Prime di Amazon, ciò significa non solo che le spese di spedizione saranno gratuite, ma che questo top di gamma targato Apple potrà arrivare nelle vostre case nel giro di pochissimi giorni.

Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni e sfruttare gli stessi vantaggi. Al momento la disponibilità di questo iPhone 12 PRODUCT(RED) da 64GB sul sito di Amazon risulta immediata, non bisognerà quindi attendere ulteriore tempo per averlo perché non c’è pericolo di esaurimento scorte. Come però molti sapranno tali condizioni, soprattutto su Amazon, possono variare da un momento all’altro, è quindi sempre consigliabile poter affrettare i tempi d’acquisto.

Ricordiamo come tale top di gamma di stampo Apple sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1″realizzato con il Ceramic Shield, il che lo rende il vetro più resistente presente in circolazione. Non manca la connettività 5G, il processore A14 Bionic ed un ottimo comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è resistente all’acqua grazie alla certificazione IP68.