Il 26 luglio è un altro giorno da segnare in calendario per quanto riguarda le offerte Amazon della settimana, che non poteva iniziare meglio relativamente alle proposte che fanno capo ad iPhone 12 ed al fitness-tracker Xiaomi Mi Band 6. Il melafonino di ultima generazione viene proposto al prezzo di 789 euro (modello da 128GB di memoria interna), con ben 200 euro di sconto sul listino originale. Parliamo di un prodotto Amazon’s Choice, disponibile a questo prezzo nelle colorazioni nera, bianca e verde. La spedizione è gratuita, con disponibilità immediata e consegna più veloce prevista per domani 27 luglio (se ordinato entro poche ore). Il telefono viene venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi associati a questo tipo di transazione.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

L’altra offerta che vi abbiamo segnalato per oggi 26 luglio riguarda, come sopra vi dicevamo, la Xiaomi Mi Band 6, un altro prodotto Amazon’s Choice, vostro al prezzo di 39,57 euro (lo sconto, in questo caso, è di 5,42 euro). La proposta è relativa alla versione italiana, con cinturino antibatterico, schermo AMOLED da 1.56 pollici, tracciamento sportivo, resistente all’acqua fino a 5ATM, e consegna a casa prevista già per domani (come nel caso di iPhone 12). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, in transazione sicura. In questo modo riuscirete ad ottenerlo in tempo per le vostre vacanze, guadagnando un prezioso alleato per il corpo e per la mente.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Una volta arrivati qui non poteva che fare la vostra scelta e decidere se è il momento di affondare il colpo portandovi a casa uno dei due articoli sopra segnalati, o, perché no, anche entrambi. Come avete potuto appurare, oggi 26 luglio le offerte Amazon sono veramente interessanti: adesso sta a voi capire se approfittarne. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.