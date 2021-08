Tutto pronto per l’inizio della Serie A e, come potete facilmente immaginare, stiamo per andare incontro ad una svolta che coinvolge in primis i dispositivi DAZN. Fatte alcune premesse durante il mese di agosto per quanto riguarda l’assistenza della nota piattaforma, come avrete notato attraverso il nostro articolo ad inizio mese, ci sono un po’ di concetti da chiarire a proposito di quanti e quali prodotti siano effettivamente compatibili con il servizio. In modo da non farsi trovare impreparati alle 18.30 di oggi 21 agosto.

Approfondiamo il tema dispositivi DAZN: quanti e quali si possono usare

Partiamo dal presupposto che, con un unico abbonamento, potrete utilizzare due dispositivi contemporaneamente (con SkyGo, oltre all’uso del decoder Sky in tv, non andavamo oltre un device), mentre ne potrete registrare fino a sei. Dunque, maggiore flessibilità sotto questo punto di vista e, volendo, la possibilità di dividere l’abbonamento con qualcuno. Ovviamente, con tutte le limitazioni del caso, ma con un accesso a testa contemporaneo garantito viste le attuali condizioni di utilizzo.

Detto questo, al di là della questione smartphone e tablet (basta collegarsi allo store di riferimento ed osservare se l’app DAZN si possa utilizzare una volta scaricata), occorre un approfondimento a parte per le tv. Qui, infatti, il discorso relativo alla compatibilità per i dispositivi DAZN diventa un pochino più circoscritta. Ad oggi, in questo contesto rientrano in primis le televisioni che consentono di utilizzare AMAZON FIRE TV STICK.

A queste, poi, aggiungiamo Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG WEB OS TV, Panasonic Smart TV, Samsung Tizen TV e Sony Android TV. Insomma, ora dovrebbe essere più chiara la situazione sui dispositivi DAZN compatibili con l’app, fermo restando che dovrete verificare sempre all’interno dello store della vostra tv la presenza della specifica applicazione. Dunque, tutto pronto per Inter-Genoa delle 18.30