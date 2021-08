Più di qualche italiano sta lamentando problemi con l’assistenza DAZN da fine luglio e ancora in questi primi giorni di agosto. Dopo le anomalie riscontrate a chiusura del periodo promozionale con l’offerta a 19,90 euro, in molti hanno richiesto supporto per errate transazioni o anche altre difficoltà. Peccato che il servizio abbia mostrato svariate pecche in questa prima fase, di certo per le elevante richieste degli utenti: qual è dunque la situazione attuale con cui ci si interfaccia?

DAZN non ha un numero verde di assistenza. Dal sito ufficiale è possibile entrare in chat per chiedere aiuto ma trovandosi al cospetto solo di un’assistente virtuale. Sta di fatto dunque che la modalità attiva per fare domande specifiche relative al proprio caso è quella di inviare una mail all’indirizzo help@dazn.it. Viene suggerito un riscontro entro 72 ore ma qui si annida il vero e proprio tallone d’Achille del servizio. Sono troppi gli abbonati o potenziali tali a lamentare, dopo circa tre giorni, ancora l’assenza di feedback di qualsiasi tipo.

Gli attuali problemi con l’assistenza DAZN, di certo in questo momento non solerte quanto dovrebbe essere, non consentono di superare alcune anomalie pure abbastanza diffuse. C’è chi non è riuscito, ad esempio, ad attivare l’offerta a 19,90 euro in promozione, nonostante la ricezione e l’utilizzo del link personale per lo sconto. Ancora, c’è chi, pur avendo effettuato tutte le operazioni del caso, non riesce ad accedere ai contenuti dell’abbonamento. Per non parlare poi di chi, questo probabilmente solo per errore, ha ricevuto più addebiti sul proprio conto e dunque chiede un immediato rimborso.

La speranza è che i problemi con l’assistenza DAZN rientrino in poco tempo, magari con un potenziamento del servizio- D’altronde il numero di abbonati è di certo aumentato considerevolmente e richiede un maggior impiego di risorse, soprattutto in previsione del via al Campionato di fine agosto.