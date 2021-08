Ci stiamo avvicinando rapidamente a scadenze importanti per i docenti e, come si può immaginare, non funziona Istanze online il 20 agosto. Diverse segnalazioni di utenti, infatti, mettono in evidenza che la piattaforma stia affrontando problematiche oggettive in queste ore, dovute al fatto che tanti utenti stanno cercando di connettersi in contemporanea. Situazione ampiamente prevedibile, sia per lo storico di questo servizio, sia appunto per quello che ci dice il calendario in vista di appuntamenti ormai imminenti.

Non funziona Istanze online il 20 agosto: qualche consiglio utile

Qualora abbiate difficoltà nel consultare graduatorie, nelle scorse settimane abbiamo condiviso sulle nostre pagine alcune dritte che potrebbero tornare utili in un contesto di questo tipo. Per inviare domande ed interagire con Istanze online è fortemente sconsigliato puntare sulle ore centrali della giornata. Dunque, provateci al mattino, molto presto, o in seconda serata. Ad esempio, ci sono riscontri da parte di utenti che sono riusciti ad inviare la propria domanda all’una di notte, riscontrando che fosse tutto immediato.

Se non funziona Istanze online, c’è addirittura chi suggerisce di puntare su browser specifici. Ad esempio, potrebbe essere utile concentrarsi su Internet Explorer, redivivo come non mai in questi giorni, o in alternativa Safari. Al contempo, viene consigliato di non utilizzare Chrome e Mozilla, che si bloccano in continuazione. In un contesto del genere e con alcune scadenze incombenti, non potete fare altro che andare avanti a tentativi, sperando che alcune nostre dritte si possano rivelare efficaci affinché determinate procedure siano chiuse con successo.

Anche a voi non funziona Istanze online? Avete trovato una via di uscita? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali che potrebbero aiutare tutti nel corso del fine settimana. Del resto, il calendario non ammette più ritardi e deroghe.