Chi ancora non ha visionato le graduatorie ATA terza fascia su Istanze online deve sapere che la modalità di consultazione degli elenchi sono cambiate rispetto a quanto detto in un primo momento. D’altra parte erano state raccolte già più testimonianze di persone che non riuscivano a controllare la propria posizione negli istituti scolastici prescelti nella propria provincia, almeno sul portale. Ora va chiarito che le liste sono presenti sul sito, ma seguendo un percorso diverso ma pure più immediato e diretto.

Chiunque voglia procedere a verificare la propria posizione nella graduatoria ATA terza fascia dovrebbe dunque andare su Istanze Online e semplicemente effettuare il login attraverso user name e password oppure con Spid e Carta d’Identità elettronica. A differenza di quanto indicato in un primo momento, non bisognerà visitare la sezione “Altri Servizi”: semmai il link alla sezione dedicata agli elenchi per il personale non scolastico per i prossimi tre anni sarà visibile nella prima pagina in caricamento subito dopo l’autenticazione. Nell’immagine di apertura articolo è presente proprio il banner da selezione per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Una volta entrati nella sezione delle graduatorie ATA terza fascia su Istanze online, la scheda personale indicherà alcuni dati come il nome e il cognome del candidato e il suo codice fiscale. Di seguito, saranno riportate le sezioni relative agli elenchi per personale amministrativo o per per collaboratori scolastici (oppure entrambi nel caso di doppia domanda). Esplodendo la sezione di proprio interesse andando sull’icona rappresentativa di un occhio sarà possibile visionare la propria posizione in graduatoria per ognuno degli istituti scolastici prescelti al momento della propria richiesta di inserimento. Nella stessa pagina sarà fornito il dettaglio del punteggio ottenuto con i titoli di cui si è in possesso o con le esperienze di servizio maturati. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro e non oltre i 10 giorni dalla pubblicazione proprio delle graduatorie.