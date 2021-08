Le prime parole di Lorella Cuccarini sul nuovo ruolo ad Amici di Maria De Filippi arrivano via Instagram. La docente cambia cattedra e passa dal ballo al canto. Se lo scorso anno ha seguito il ballerini del talent show, quest’anno si troverà a seguire i cantanti, nella nuova edizione in partenza a settembre.

Ricoprirà il posto di Arisa, che invece non sarà tra i docenti di Amici quest’anno. La decisione di spostare la sua cattedra dal ballo al canto è stata di Maria De Filippi, come conferma Lorella in una storia su Instagram.

Nel rispondere di recente alle curiosità dei fan, infatti, la Cuccarini si pronuncia per la prima volta sul suo nuovo incarico nel programma. “È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente”, spiega. Si dice poi onorata di aver ricevuto una simile proposta: è la prima volta nella storia del programma TV Mediaset che un docente cambia categoria e passa dal ballo al canto.

Le prime parole di Lorella Cuccarini sul nuovo ruolo ad Amici:

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline”.

Lorella Cuccarini ad Amici è quindi la prima prof. ad aver ricoperto due discipline e ciò che era solo un’indiscrezione trova adesso conferma nelle sue parole sui social: è tutto vero. Via Arisa, dunque, dal corpo docenti di Amici di Maria De Filippi; al suo posto arriva Lorella Cuccarini che lascia la cattedra di ballo nelle mani di Raimondo Todaro, pare.

In effetti si attendono adesso conferme sull’addio di Todaro alla Rai e a Ballando con le Stelle per un contratto con Amici e con Maria De Filippi ma sembra che tutto porti a questo.