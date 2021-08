Era stato Dagospia ad innescare la bomba annunciando l’addio di Arisa ad Amici di Maria De Filippi e svelando che nella prossima edizione non ci sarebbe stata. Maria non si è ancora pronunciata ma sembra certo ormai che la cantante sia ufficialmente fuori dal corpo docenti del programma.

Sul sito si leggeva:

“Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”.

A svelare i motivi dell’addio di Arisa al talent show di casa Mediaset è stato Davide Maggio, nelle scorse ore. Maggio parla di “scelte avventate e mal ponderate che si sono tradotte in un nulla di fatto” da parte di Arisa, inizialmente in trattativa per altri programmi TV.

Arisa sembrava essere in trattativa con il programma Sky Pekin Express. La sua partecipazione avrebbe reso impossibile la presenza nella prima parte di Amici. Per questo motivo, Arisa, si sarebbe tirata indietro salvo poi ripensarci.

Eliminata l’ipotesi Sky, infatti, Arisa avrebbe ricontattato la produzione del programma di Maria De Filippi rendendosi nuovamente disponibile salvo poi un nuovo passo indietro per motivi personali non meglio chiariti.

A quel punto, Maria De Filippi ha deciso di spostare la cattedra di Lorella Cuccarini dal ballo al canto, proprio per sostituire il buco lasciato da Arisa. Nel ballo ha introdotto Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le Stelle.

Intanto Arisa sembrava aver cambiato idea. Tornata a bussare alla porta di Maria De Filippi, però, l’ha trovata chiusa. Maria infatti aveva già composto il suo corpo docenti per la prossima edizione di Amici e non ha potuto effettuare ulteriori modifiche ai professori già inseriti, contattati e contrattualizzati.

Per Arisa, dunque, un nulla di fatto. Non parteciperà al programma di Sky ma neanche ad Amici di Maria De Filippi. Una stagione di pausa, almeno dalla televisione, per lei.