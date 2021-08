Raimondo Todaro ad Amici 2022? Sembra che sia proprio questo l’arcano che ha fatto salire la tensione sui social nei giorni scorsi. Mentre il siciliano rivelava al mondo di aver lasciato Ballando con Le Stelle confermando che non farà parte della nuova edizione, Milly Carlucci lo accusava, velatamente, di tradimento, sottolineando tutte le opportunità che ha avuto in Rai in questi anni e parlando di “trattative” che lo avrebbero portato altrove.

Questo “altrove” sembra essere proprio la corte di Maria de Filippi che lo ha fortemente voluto dietro la scrivania dei professori di ballo in questa nuova edizione del suo talent show. Da settembre quindi Raimondo Todaro ad Amici 2022 potrebbe rivestire i panni di professore di ballo e ritrovare così la sua ex moglie, Francesca Tocca, che solitamente è una delle professioniste proprio nella stessa categoria e, soprattutto, nel latino.

Gli inciuci che terranno incollato il pubblico alla nuova edizione del programma non finiscono qui. Nelle ultime ore i rumors hanno parlato di una conferma della presenza di Lorella Cuccarini tra i professori di Amici 2022 ma non nella sezione ballo dove l’abbiamo vista lo scorso anno, bensì nel canto prendendo ufficialmente il posto di Arisa.

Le polemiche sui social non sono mancate proprio per via della posizione di Lorella Cuccarini che alcuni non hanno gradito già al posto del professore di ballo e che prevedono il delirio nella categoria canto. Amici 2022 si rivelerà essere una sorta di High School Musical?

Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito i rumors sulla prossima edizione di Amici e sul loro relativo ruolo ma sui social si è già detto di tutto in queste ore. Arriverà una conferma ufficiale a breve?

Il programma quest’anno dovrebbe anticipare a settembre andando in onda in versione maxi come annunciato durante la presentazione dei nuovi palinsesti, salvo cambiamenti. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro dovrebbero unirsi ai confermatissimi Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Veronica Peparini.