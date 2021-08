Melissa Benoist dice addio a Supergirl. Già nei giorni scorsi abbiamo parlato delle ultime riprese di Supergirl e degli episodi in onda nelle prossime settimane per chiudere in bellezza una delle serie più amate e inclusive degli ultimi anni e questa volta a farlo è proprio la protagonista. Con una foto al fianco di Chyler Leigh e David Harewood, Melissa Benoist dice addio a Supergirl e ringrazia per quelli che definisce “sei anni incredibili”.

In particolare, l’attrice di Supergirl scrive: “Grazie per questi 6 anni incredibili: il cast che è diventato una famiglia insieme a tutti coloro che hanno lavorato allo show e tutti voi che ci avete guardato settimana dopo settimana”.

In questi anni è successo un po’ di tutto e non solo a livello lavorativo per via della pandemia, delle restrizioni e dei cambiamenti che sono stati adottati sul set ma anche nella vita di Melissa Benoist. L’attrice ha lasciato il marito e collega Blake Jenner, conosciuto sul set di Glee (con tutte le polemiche che ne sono seguite per via delle violenze subite), e ha ufficializzato il fidanzamento con l’attore Chris Wood che ha sposato alla fine del 2019 e dal quale ha avuto un bambino nato un anno fa.

Forse proprio per via di questi cambiamenti e di tutto quello che è successo in questo periodo, anche per Melissa Benoist è arrivato il momento di chiudere i battenti con la serie che le ha permesso di tornare in tv dopo qualche anno di assenza, almeno da protagonista. Insieme a lei sul set in questi giorni c’è stato il marito Chris Wood tornato a vestire i panni Mon-El per la battaglia finale che chiuderà la stagione e anche la serie.

Dopo quello ad Arrow, arriva un altro addio, quale sarà il finale e quale la reazione dei fan?