Scott Foley sale a bordo di The Girls on the Bus: il veterano di Felicity e Scandal si è unito all’ex Supergirl Melissa Benoist nella nuova serie targata HBO Max, che racconta le vite di quattro croniste impegnate a seguire ogni mossa di una parata di improbabili candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Ovviamente nel corso delle loro cronache da campagna elettorale sperimenteranno amicizia, amore e scandali.

Scott Foley è l’ultimo nome in ordine di tempo aggiunto al cast di questa dramedy: il format è ispirato a un capitolo del romanzo di Amy Chozick del 2018 Chasing Hillary, basato sulle settimane trascorse dall’autrice come cronista politica a seguire la campagna presidenziale di Hillary Clinton nel 2016, culminata nella sconfitta dell’ex First Lady in favore di Donald Trump. La stessa Chozick e Julie Plec (produttrice esecutiva e sceneggiatrice della saga The Vampire Diaries) hanno sviluppato la serie e curano la produzione esecutiva insieme alla showrunner Rina Mimoun, oltre a Greg Berlanti e Sarah Schechter per Berlanti Productions.

Scott Foley sarà nel ruolo di un sindaco semi-sconosciuto del Kansas, che si è unito alla corsa presidenziale senza troppe speranze. Per l’attore si tratta della prima serie dopo il mancato rinnovo di The Big Leap – Un’altra opportunità, cancellata da ABC dopo una sola stagione: gli 11 episodi della serie sono disponibili in Italia su Disney+.

In precedenza Scott Foley aveva affrontato un’altra cancellazione prematura: anche la serie d’azione Whiskey Cavalier, altra produzione ABC, era stata archiviata dopo una sola stagione, nonostante le proteste del pubblico. L’ultimo ruolo duraturo per l’attore è stato quello in Scandal, in cui è apparso nei panni del capitano dei marines Jake Ballard dalla terza all’ultima stagione. In precedenza è apparso anche in Grey’s Anatomy, nelle stagioni 7 e 8, nei panni del paziente Henry Burton, che finisce per sposare la dottoressa Teddy Altman per poi morire poco dopo.

