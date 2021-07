Il 24 agosto si avvicina a grandi passi così come la messa in onda del finale di Supergirl a cui prenderanno parte Melissa Benoist e Chris Wood in coppia. Marito e moglie, nonché i protagonisti delle prime stagioni della serie The CW, scenderanno di nuovo in pista per la battaglia finale e non solo. Le prime anticipazioni spoiler arrivano proprio dal set di queste ore in cui non solo possiamo vedere Chris Wood di nuovo indossare il suo mantello, ma anche qualcosa di più.

Melissa Benoist e Chris Wood sono stati avvistati sul set di Supergirl mercoledì a Vancouver e mentre lei continuerà ad essere la nostra amata eroina DC; il marito tornerà a vestire i panni di Mon-El. A loro si è unito anche Jeremy Jordan che è tornato sul set calandosi nuovamente nei panni del suo personaggio Winn.

they just need some music and the could totally start dancing a waltz pic.twitter.com/P78y9h88q2 — elena 🥀 (@saskiademer) July 30, 2021

Ecco la scena di quello che potrebbe essere il finale di Supergirl:

The end of the big fight and the celebration after. Everyone happy and hugging 🤗 (keep an eye on Nicole in the corner to see Katie run in and surprise her) pic.twitter.com/zz67nStToi — sa sa le le! (@lenaIuthorr) July 30, 2021

Sempre sul set, proprio in quei giorni, è andata in scena un’altra scena destinata a far discutere i fan ovvero quella che sembra essere legata ad un funerale. In quel frangente i protagonisti sono vestiti di nero e ai tre già menzionati poco sopra, si sono aggiunti anche Chyler Leigh, David Harewood, Jesse Rath, Nicole Maines e Katie McGrath.

OMG MON EL TORNA DAVVERO DATEMI UN DEFIBRILLATORE KARAMEL ENDGAME #Supergirl pic.twitter.com/3g9992fjGX — 𝒇𝒆𝒅𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂;✨ (@iampfede) July 29, 2021

Questa è anche la prima volta che ritroviamo Melissa Benoist e Chris Whood sul set di Supergirl dal 2018 prima che quest’ultimo lasciasse lo show nella terza stagione per fare una breve apparizione nella quinta. Anche Winn di Jeremy ha lasciato lo show alla fine della terza stagione e vi è tornato per alcuni episodi nella quinta.