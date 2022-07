Guai giudiziari in vista per Blake Jenner, noto per aver interpretato Ryder Lynn in Glee: come riportato da TMZ, l’attore è stato arrestato e accusato di guida in stato di ebbrezza in California, secondo quanto riportato dai verbali della polizia. Jenner è stato fermato dalla polizia nell’area di Burbank, presumibilmente dopo aver eluso un semaforo rosso: il fatto è avvenuto sabato 9 luglio.

Gli agenti di polizia che hanno fermato Blake Jenner hanno condotto un controllo di sicurezza sull’attore, al cui esito è stato appurato che stava guidando in stato di alterazione: l’attore avrebbe superato il limite legale di alcol presente nel sangue. Di conseguenza è stato arrestato, ma rilasciato lo stesso giorno, secondo quanto riportato da People.

Per questo episodio Blake Jenner dovrà comparire successivamente in tribunale: la vicenda non è stata oggetto di commenti né da parte dell’attore né dei suoi rappresentanti.

Blake Jenner si è unito al cast di Glee nella quarta stagione della dramedy musicale di Fox, dopo aver vinto la seconda stagione del Glee Project di Oxygen. Per il ruolo di Lynn ha vinto il Teen Choice Award nella categoria dedicata alle star emergenti. Nella quinta stagione della popolare serie, è stato promosso a personaggio regolare. In seguito è apparso in Supergirl di CW nel ruolo di Adam Foster e ha recitato nel thriller noir di Netflix What/If. Inoltre anche apparso nei film Billy Boy e American Animals.

Blake Jenner è già finito al centro delle polemiche nel 2019, quando la sua ex moglie ed ex co-protagonista di Supergirl Melissa Benoist ha raccontato sui social di essere stata vittima di abusi domestici, rivelando diversi episodi di violenza fisica e mentale subita dal marito. L’attore si era difeso, mesi dopo, sostenendo che gli abusi fossero reciproci nell’ambito di una relazione tossica.