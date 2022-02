Melissa Benoist è pronta a tornare in tv dopo la lunga esperienza in Supergirl? Secondo gli ultimi rumors sembra che la nostra eroina abbia trovato il suo prossimo progetto con la Warner Bros, ma di cosa si tratta? Hollywood Reporter rivela che Melissa Benoist sa vicina ad un accordo per recitare in The Girls on the Bus, una serie drammatica in uscita che dovrebbe debuttare esclusivamente su HBO Max nei prossimi mesi.

Il progetto potrebbe rimettere insieme la ‘coppia’ di Supergirl formata da Melissa Benoist e il produttore esecutivo Greg Berlanti che lavorerà alla serie al fianco di Julie Plec di The Vampire Diaries. Non è la prima volta che si parla dell’ adattamento del libro di Amy Chozick Chasing Hillary: Ten Years, Two Presidential Campaigns, and One Intact Glass Ceiling , perché in un primo momento, già nel 2019, era Netflix quella interessata al progetto. Tutto è poi naufragato con l’arrivo della pandemia e a quel punto ci ha pensato The CW a metterci mano convinta di poterlo adattare ad un pubblico più giovane.

Per fortuna (almeno per il libro) così non è stato e adesso le quattro giornaliste protagoniste insieme ai loro candidati alla presidenza si districheranno tra amori e scandali su HBO Max. Proprio una di queste giornaliste dovrebbe avere il volto di Melissa Benoist. La serie scritta da Julie Plec e la stessa Amy Chozick è stata già ordinata dalla rete. Dal canto suo, l’attrice di Supergirl, ha già firmato un accordo globale pluriennale con la Warner Bros. Television che prevede la sua partecipazione come protagonista ad alcuni progetti e come produttrice per altri.

Adesso non ci rimane che capire se il primo progetto che la vedrà protagonista sarà proprio The Girls on The Bus come si vocifera oppure è ancora presto per lei per tornare in pista dopo gli anni passati sul set di Supergirl.