Non abbiamo ancora smesso di piangere e disperarci per il finale di Arrow e, intanto, è arrivato il momento di fare lo stesso anche per Supergirl. Dopo sei anni di onorato servizio, Melissa Benoist ha dismesso i panni di Kara Danvers in un complicato e intenso finale di stagione e di serie che in Italia vedremo solo nei prossimi mesi.

Il pubblico americano qualche ora fa ha detto addio (o forse solo arrivederci) a Kara Danvers e Supergirl, le due entità portate sullo schermo da un’ottima Melissa Benoist che sul set di Vancouver ha avuto modo di vedere cambiata la sua carriera ma anche la sua vita privata. Sono anni intensi quelli passati nei panni della super eroina e non solo perché la sua vita professionale ha avuto una notevole impennata ma anche perché la sua vita privata è cambiata.

Melissa Benoist ha trovato la forza di chiudere una storia complicata e poco sana con il suo collega Blake Jenner, si è innamorata della co-star Chris Wood e alla fine non solo è diventata moglie ma anche madre. Forse proprio tutti questi cambiamenti e la pandemia che ha un po’ modificato le priorità di tutti, hanno spinto Melissa Benoist a chiudere i conti con la sua Kara Danvers.

Nella vita l’attrice ha trovato la sua unità e sullo schermo è stato lo stesso per Supergirl che fino alla fine ha combattuto dalla parte del bene fino a quando non ha capito che tutti devono essere eroi della propria vita spingendo le persone che ha sempre difeso, ad agire. In questo quadro, e dopo l’aspra battaglia finale con Lex Luthor, Kara non poteva fare che la scelta più ovvia ovvero quella di mostrarsi al mondo rivelando la sua identità segreta.

Finalmente la giornalista Kara Danvers e l’eroina con il mantello Supergirl possono vivere al meglio una vita sola mentre i fan non possono far altro che immaginare come sarà questo nuovo corso della bella protagonista.