Con un post lungo e davvero dettagliato, Blake Jenner ha rotto il silenzio sulla sua relazione con Melissa Benoist, la fine del loro matrimonio e le accuse di violenza che proprio l’attrice di Supergirl (e ancora prima di Glee) gli ha rivolto ormai quasi un anno fa. Mentre lei ha voltato pagina, si è risposata e ha messo al mondo il suo primo figlio, Blake Jenner ammette di averci pensato a lungo su come affrontare la questione e le accuse della sua ex moglie ma alla fine ci è riuscito con un lungo mea culpa in cui, però, parla di un rapporto malato dandone la colpa anche alla Benoist.

Proprio questo non è piaciuto ai fan dell’attrice che al grido di #IStandWithMelissa hanno deciso di attaccare Blake per quello che ha detto su di lei. In particolare, il passaggio che più ha indignato i fan della Benoista è:

“Sono dalla vostra parte in quanto vittima io stesso, mi pento per l’abuso che ho inflitto in quanto aggressore io stesso e giuro di non fare mai più marcia indietro perdendo la persona che sono. Comunque la più importante scusa va alla mia ex partner. Mi dispiace. Ci sono molte cose che avrei voluto fare diversamente. E anche se vorrei non dover affrontare il dolore sofferto nel corso della nostra relazione, non commetterò mai più gli stessi errori. Non smetterò mai di fare il lavoro necessario a migliorare me stesso in ogni ambito della mia vita. Auguro a te e alla tua famiglia buona salute, gioia e amore“.

Ecco il suo post in versione integrale:

Nel lungo sfogo che Blake Jenner ha deciso di condividere su Instagram dopo attenta riflessione, ammette il loro difficile rapporto fatto di liti, complicazioni e, forse, un amore malato. Ma l’episodio che più ricorda è quando ha lanciato il suo telefono in direzione della ex colpendo in faccia e nell’occhio. Raccontando quei drammatici moderni, l’attore ha rivelato che anche lui ha subito violenze: “Sono stato graffiato. Sono stato schiaffeggiato. Ho ricevuto dei pugni in faccia, che mi hanno causato un viaggio in ospedale con un naso rotto. Anche io ho dovuto nascondere e dire bugie su molte ferite visibili che mi sono state inflitte nel corso della nostra relazione. Sono stato assaltato fisicamente nella doccia, con una ferita traumatica su cui non voglio soffermarmi in questo momento“.

Al momento Melissa Benoist non ha risposto alle parole del suo ex e i fan sono convinti che sicuramente non arriverà alcun un post sui social. Sarà davvero così?