Arisa risponde alle polemiche su Amici di Maria De Filippi e sul fatto che, probabilmente, non sarà tra i docenti di canto della prossima edizione.

Al suo posto, l’ingresso di Raimondo Todaro per la categoria del ballo che ha portato la padrona di casa a rimescolare le carte in tavola con il passaggio (pare) di Lorella Cuccarini alla categoria del canto.

Maria De Filippi dunque è disposta a rinunciare ad Arisa, una cantante affermata, per inserire tra i professori di canto della nuova edizione Lorella Cuccarini che siede già tra i docenti di ballo. La Cuccarini, in effetti, si è dimostrata particolarmente versatile ma il suo (ipotetico) ingresso tra i docenti di canto ha già fatto storcere il naso.

Neanche a dirlo, l’indiscrezione viene da Dagospia che ha etichettato Arisa in modo poco carino. Quella parola proprio non è piaciuta all’artista che sui social ha rimarcato il suo essere una professionista del canto.

“Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”, si legge su Dagospia, nell’articolo che annuncia l’addio di Arisa al programma TV di Maria De Filippi.

Arisa replica senza mezzi toni: “Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre?”, chiede interrogativa, poi commenta l’uso del termine “sgangherato” per definirla e invita moderatamente ad occuparsi degli affari propri:

“Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c***i tuoi”.

Per la conferme delle indiscrezioni odierne bisognerà attendere probabilmente la fine dell’estate. I docenti ad Amici al momento confermati sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Si attendono delucidazioni su Raimondo Todaro.