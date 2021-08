Kaley Cuoco sogna che il cast di The Big Bang Theory abbia una reunion in stile Friends, magari in futuro.

A giugno, il cast della sitcom di successo si è riunito davanti alle telecamere per la prima volta dalla fine dello show, nel 2004, per uno speciale condotto da James Corden. I sei protagonisti hanno ripercorso il loro periodo nella serie NBC, andata in onda per un totale di dieci stagioni e diventata un cult della tv.

Parlando con Variety, Kaley Cuoco, da grande fan di Friends, ha ammesso di aver apprezzato molto la reunion e spera che il cast della sua sitcom, The Big Bang Theory, potrebbe riuscire a realizzare qualcosa di simile tra qualche anno.

“Quando l’ho guardato, ho pensato che mi sarebbe piaciuto farlo un giorno. Mi piacerebbe farlo con il nostro show”, ha confidato a Variety. Al momento, però, sembra una cosa impossibile da portare sullo schermo.

The Big Bang Theory si è conclusa nel 2019 dopo 12 stagioni. Kaley ha condiviso la scena con Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch e Mayim Bialik.

Quest’anno Kaley Cuoco ha ottenuto un maggior riconoscimento grazie a L’Assistente di Volo – The Flight Attendant, serie HBO arrivata in Italia sul canale Sky Serie. Per il suo ruolo ha ricevuto diverse nomination ai premi più importanti, quali un SAG, un Golden Globe e un Emmy. Sebbene il plauso internazionale sia giunto solo di recente, Kaley ha ammesso di essere felice se i fan la riconosceranno solo come il personaggio di The Big Bang Theory, la vicina di casa Penny.

“Quando è uscita L’Assistente di Volo, c’è stato un articolo che mi etichettava come “la nuova ragazza”. Io e il mio team abbia riso a crepapelle. Voglio dire, ma non mi conoscono? Ci siamo sentiti come se ce l’avessimo fatta… perché ovviamente la preoccupazione più grande era, ‘Oh, sarai conosciuta come Penny per sempre’. Il che, tra l’altro, se lo fossi – è fantastico. È stata una parte meravigliosa della mia vita”.