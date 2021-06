James Corden ha tenuto per sé e per il suo late show una piccola parte della reunion di Friends, che solo ora, a quasi un mese dall’uscita dello speciale su HBO Max, ha condiviso col pubblico.

Si tratta di un simpatico backstage dalla reunion di Friends in cui il conduttore e showman porta il cast della serie in giro per i lotti degli studi della Warner Bros in cui fu girata la sitcom dal 1994 al 2004. La stessa location in cui il sestetto si è riunito per Friends: The Reunion (qui la nostra recensione), uno spettacolo celebrativo a 17 anni dalla fine della serie prodotto dalla nuova piattaforma streaming di HBO.

James Corden ha condiviso il video della reunion di Friends in cui carica su un risciò gli interpreti della serie a due a due: prima Lisa Kudrow e Courteney Cox, poi Jennifer Aniston e Matt LeBlanc, infine David Schwimmer e Matthew Perry. Tutti insieme in una sorta di carpool karaoke – come nella tradizione dello show di Corden – cantano ovviamente la sigla della serie, I’ll Be There For You dei The Rembrandts.

Le immagini di Corden con il cast durante la reunion di Friends sono state girate tra la prima e la seconda parte dell’evento, ovvero dopo che il cast aveva registrato per un giorno e mezzo nello Stage 24 le parti ambientate sul set ricostruito (il ritorno nelle case di Monica e dei ragazzi, il celebre quiz rievocato con tanti ospiti, il passaggio al Central Perk) e prima di girare la parte “talk” con lo stesso Corden. Gli attori raccontano di essersi emozionati moltissimo per aver ritrovato i compagni di set e per aver rivisto i luoghi in cui hanno trascorso un decennio insieme. Una volta arrivati al set della celebre caffetteria Central Perk, con tanto di rischio incidente d’auto (“Stavo per uccidere il cast di Friends!” ha scherzato Corden), gli attori si sono prestati a rispondere alle domande del conduttore in riferimento alla serie.

Lo stesso James Corden in occasione della reunion di Friends si è dimostrato un fan accanito della serie, emozionandosi nell’esplorare per la prima volta il set della serie: ha girato tra gli appartamenti dei ragazzi e delle ragazze, ha provato le poltrone di Joey e Chandler, ha citato battute dei personaggi e scattato selfie con oggetti iconici come la cornice dorata intorno allo spioncino della porta di Monica.

Ecco il backstage della reunion di Friends realizzato da James Corden, ulteriori momenti inediti trapelati dallo show dopo le scene tagliate al montaggio che sono finite in rete pochi giorni dopo la messa in onda di Friends: The Reunion.