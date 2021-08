L’avvincente saga dei Dutton continua con uno spin-off di Yellowstone, che era nell’aria già da un po’: Paramount+ ha ufficializzato il progetto, confermando anche il titolo e i primi nomi del cast.

Tim McGraw e Faith Hill saranno i protagonisti dello spin-off di Yellowstone insieme a Sam Elliott, per una nuova serie che rispetto alla trama del format originale si pone come un prequel, come già evidente dal titolo 1883: si tratta dell’anno in cui la storia è ambientata e l’idea è di raccontare come è nato l’impero dei Dutton, a partire da quando la famiglia ha intrapreso un viaggio a Ovest verso le Grandi Pianure dell’America più selvaggia, in cerca di un futuro prospero in quella terra promessa che era il Montana alla fine dell’Ottocento.

Nello spin-off di Yellowston, che arriverà in esclusiva su Paramount+, Tim McGraw e Faith Hill interpreteranno rispettivamente James e Margaret Dutton, il patriarca e la matriarca della famiglia Dutton, mentre Sam Elliott sarà Shea Brennan, un cowboy testardo e ruvido ma con un’immensa tristezza che gli deriva dal suo passato: avrà il compito titanico di guidare un gruppo di persone nella loro migrazione dal Texas al Montana.

Sam Elliott ha annunciato la sua partecipazione allo spin-off di Yellowstone elogiando la scrittura dello showrunner e creatore della serie Taylor Sheridan e sottolineando come il genere western sia tutt’altro che sorpassato, perché affronta “le classiche lotte dell’uomo contro gli altri uomini, dell’uomo contro la natura e dell’uomo contro se stesso. È tutto lì, in 1883 , e sono onorato di farne parte“. I coniugi e star della musica country McGraw e Hill hanno definito questa opportunità rispettivamente “un lavoro da sogno” e “l’opportunità di una vita“. Il cantautore premiato tre volte col Grammy Award ha elogiato la capacità di Sheridan di creare “questi drammi epici e saghe familiari con tanta profondità e creatività. I Dutton sono personaggi straordinari ed è così emozionante poterli portare in vita. Da bambino che è cresciuto a cavallo, pensi a lavori da sogno come questo, e io sono così entusiasta di lavorare con questo cast e una troupe fantastici“.

In attesa dello spin-off di Yellowstone, che è ancora in fase di sviluppo, la quarta stagione della serie originale arriverà su Paramount+ negli Stati Uniti a novembre, in ritardo rispetto alla tradizionale uscita estiva a causa della . In Italia la serie va in onda su Sky Atlantic ed è attualmente in replica in chiaro su Paramount Network con la seconda stagione.