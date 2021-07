Yellowstone 2 debutta in chiaro venerdì 16 luglio, in prima visione free. La serie western con protagonista Kevin Costner, giunta alla quarta stagione in uscita prossimamente, prosegue su Paramount Network che ne ha già trasmesso il primo capitolo in prima tv.

Yellowstone 2 non è una prima visione assoluta: la stagione è andata in onda per la prima volta in Italia su Sky Atlantic nel settembre 2020 e ora debutta in chiaro su Paramount Network. Il canale 27 del digitale terrestre (in HD 158 di Sky e 27 di tivùsat) la trasmetterà da venerdì 16 luglio, con due episodi in prima serata, per un totale di cinque appuntamenti.

Al centro di Yellowstone 2 ci sono ancora le lotte per il controllo dei poderi della famiglia Dutton, proprietaria di un enorme ranch nel Montana: tra nemici esterni e conflitti familiari intestini, il patriarca John, dopo aver diseredato suo figlio Jamie che ora corre come candidato a procuratore distrettuale, deve affrontare seri problemi di salute, in seguito ai quali nominerà un nuovo erede del ranch e di tutte le sue proprietà. Una scelta che aprirà uno scontro frontale con sua figlia Beth.

Ecco le trame della première di Yellowstone 2, i primi due episodi in onda il 16 luglio dalle 21.10.

Kayce si prepara per il suo nuovo ruolo al ranch, un pericolo minaccia John, e Rainwater propone un altro piano al concilio.

Beth dà il via alla sua strategia per salvare il ranch. Intanto Kayce ha un durissimo scontro con Rip, e un alto momento chiarificatore con suo padre, uscito dall’ospedale.

Yellowstone 2, insieme alle altre stagioni già edite in Italia, è disponibile on demand per i clienti Sky. La quarta stagione, di cui è stato appena diffuso un trailer, uscirà negli Stati Uniti in autunno: una collocazione inusuale per la serie, che ha sempre presidiato il palinsesto estivo di Paramount Network. Stavolta, dopo i ritardi nella produzione a causa della pandemia da Covid, la nuova stagione uscirà all’inizio di novembre. In Italia arriverà, come sempre in anteprima assoluta su Sky Atlantic, solo nel 2022.