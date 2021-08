Con I Get A Kick Out Of You Lady Gaga e Tony Bennett tornano ad incantare con la fusione delle loro voci nell’interpretazione dei classici jazz americani: il brano di Cole Porter è il primo singolo del loro prossimo album, il seguito di Cheek to Cheek che tanto ha giovato alla carriera della Germanotta mettendone in evidenza le doti canore e la capacità interpretativa multiforme.

Lady Gaga e Tony Bennett sono tornati in studio a fasi alterne negli ultimi anni, mentre lei girava il film A Star is Born e lui combatteva contro l’Alzheimer. La malattia non ha fermato il leggendario crooner, che ha continuato ad incidere duetti con la collega e amica con cui condivide le origini – entrambi sono italoamericani – e a programmare il grande evento di festa per i suoi 95 anni, lo spettacolo One Last Time – An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga, in scena nell’iconico Radio City Hall di New York il 3 e 5 agosto.

La nuova partnership di Lady Gaga e Tony Bennett inizia da I Get A Kick Out Of You: dopo aver svelato la copertina dell’album Love For Sale, in uscita il 1° ottobre, la cover del brano del 1934 è diventata il primo singolo estratto dal progetto dedicato alle canzoni di Cole Porter. La coppia lavora a questo disco ormai da sette anni, come ha rivelato Gaga su Twitter: “Il giorno in cui abbiamo lanciato ‘Cheek To Cheek’ nel 2014, Tonny Bennet mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo registrare un altro album con lui, questa volta celebrando le canzoni di Cole Porter. Sono sempre onorata di cantare con il mio amico Tony, quindi ovviamente ho accettato l’invito“.

Love For Sale

Il doppio album di Lady Gaga e Tony Bennett Love For Sale è già disponibile in pre-ordine sui principali store online e il primo singolo è in streaming e in download su tutte le piattaforme streaming.

Today, I am so excited to announce that our new album "Love For Sale" will be released October 1. You can pre-order the album and listen to our first single "I Get A Kick Out Of You" everywhere now!

Pre-order:

Listen: pic.twitter.com/7O4T5BH57m — Lady Gaga (@ladygaga) August 3, 2021

L’incontro tra Lady Gaga e Tony Bennett è stato cruciale per la popstar: reduce dal controverso album ARTPOP, che solo negli ultimi due anni è stato rivalutato da pubblico e critica, grazie alla collaborazione col leggendario crooner la Germanotta ha dimostrato una tecnica canora invidiabile e una versatilità incredibile nell’attraversare ogni genere musicale, proponendosi come una diva senza tempo. Cheek To Cheek le ha permesso di riconquistare gli scettici delusi da ARTPOP e allo stesso tempo di confermare le sue doti di performer nel relativo tour dal vivo. Proprio una delle cover realizzate durante il tour promozionale dell’album Cheek to Cheek, La Vie en Rose, è stato il brano che le ha permesso di ottenere il ruolo in A Star is Born: il regista Bradley Cooper ha raccontato di averla ascoltata eseguire la canzone di Édith Piaf al piano ad un evento e di essere rimasto abbagliato dal suo talento. La canzone è anche interpretata da Gaga nella sua prima performance canora nel film.

La riconoscenza all’amico “Antonio Benedetto” (questo il nome di Tony Bennett, figlio di emigrati calabresi nel Queens newyorchese), Gaga se l’è tatuata sul braccio, come ha spiegato a People.com: “Ho chiesto a Tony di disegnarmi una tromba e lui mi ha fatto uno schizzo della tromba di Miles Davis. Poi me lo sono fatto tatuare con il suo cognome, Benedetto, sotto. Così avrei sempre ricordato questa occasione insieme”.