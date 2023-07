Tony Bennett, noto anche come Anthony Dominick Benedetto, è considerato l’ultimo grande crooner americano dopo la scomparsa di Dean Martin, Frank Sinatra e Perry Como. La sua carriera si è estesa per oltre settant’anni, durante i quali ha vinto 20 Grammy Awards e 2 Emmy Awards.

Nato a New York nel 1926 da genitori di origini italiane, Tony Bennett inizia a studiare canto a dieci anni e si esibisce in diversi luoghi, accumulando esperienza. Durante la Seconda Guerra Mondiale si arruola nell’esercito e partecipa alla liberazione del campo di concentramento di Landsberg. Dopo il ritorno negli Stati Unit, continua a esibirsi fino a firmare il suo primo contratto discografico con la Columbia Records nel 1950.

Il suo primo grande successo arriva con Because Of You nel 1951, seguito da altre hit come Cold, Cold Heart e Blue Velvet, quest’ultima portata poi al successo da Bobby Vinton. Nel corso della sua carriera sperimenta diversi stili, passando dal pop al jazz.

Oltre alla sua carriera musicale, Tony Bennett si è mosso in prima linea contro le ingiustizie sociali. Tra i suoi impegni, il crooner si è sempre espresso duramente contro l’apartheid in Sudafrica. Per favorire l’avvicinamento dei ragazzi alla musica, Ha fondato anche una scuola d’arte dedicata a Frank Sinatra, la Frank Sinatra School of the Arts nata nel 2001.

Negli ultimi anni ha continuato a esibirsi, registrando duetti con vari artisti famosi tra cui Lady Gaga. Nel 2021 viene annunciato il suo ritiro dalle scene a causa della diagnosi del morbo di Alzheimer. Il 1° ottobre 2021 esce il suo ultimo album in studio Love For Sale, registrato in collaborazione con Lady Gaga.

Tony Bennett è morto il 21 luglio 2023 all’età di 96 anni, lasciando un grande vuoto nella scena internazionale per il grande apporto alla musica fino alla fine dei suoi giorni.