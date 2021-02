Il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga uscirà in primavera e presumibilmente sarà l’ultimo in carriera per il grande crooner americano, visto che il leggendario cantante, oggi 94 anni, ha rivelato di essere affetto dal morbo di Alzheimer.

Lo ha annunciato lui stesso in un lungo articolo pubblicato sulla rivista della Aarp, l’associazione dei pensionati americani, in cui ha rivelato anche l’uscita del follow up di Cheek To Cheek: il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga uscirà infatti nei prossimi mesi, dopo anni di lavoro in studio durato dal 2018 al 2020. Bennett ha continuato ad incidere nonostante l’Alzheimer: l’artista fatto sapere di convivere con la malattia grazie al supporto della moglie Susan e della sua famiglia. “La vita è un dono anche con l’Alzheimer“, ha scritto il cantante, che ha ricevuto la diagnosi nel 2016.

La malattia non ha interrotto la lavorazione del nuovo disco di Lady Gaga e Tony Bennett: dopo l’enorme successo di critica e pubblico di Cheek to Cheek uscito nel 2014, con tanto di tournée di concerti nel 2015, la coppia si è messa al lavoro per un secondo disco a due voci. Per Gaga quella parentesi jazz è stata la consacrazione definitiva, l’exploit che le ha permesso di conquistare definitivamente anche i critici più intransigenti, con una dimostrazione delle sue doti vocali ben oltre i confini del pop. Per Bennett, considerato l’ultimo grande crooner vivente, è stato l’ennesimo successo di una carriera costellata di premi, con ben 20 Grammy Awards (di cui uno alla carriera nel 2001) e 2 Emmy Awards conquistati in oltre 70 anni di carriera.

Il primo album di Tony Bennett e Lady Gaga Cheek to Cheek ha raggiunto il primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti, portando il crooner per seconda volta in carriera in vetta alla classifica americana con un disco al debutto. In Italia ha ottenuto il secondo posto in classifica FIMI. Tra i 20 Grammy conquistati da Bennett c’è proprio quello conseguito per Cheek To Cheek nel 2015 come Miglior Album Pop Vocale Tradizionale.

Il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga, dal titolo ancora ignoto, conterrà altri grandi classici del genere jazz americano. Nel 2017, in particolare, Bennett aveva rivelato di voler incidere un nuovo album interamente dedicato al repertorio di Cole Porter, che avrebbe messo in cantiere con Lady Gaga una volta terminato il Joanne World Tour della Germanotta.